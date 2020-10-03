Кучер обвинил Дроздова в катастрофе Ан-26, но командующий ВВС отрицает – скандал в прямом эфире

В пятницу, 2 октября, едва не закончился скандалом эфир "Свободы слова Савика Шустера", посвященный авиакатастрофе под Харьковом возле Чугуева, которая произошла 26 сентября.

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Большой резонанс вызвало заявление главы Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Он обвинил командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова в том, что тот спас своего сына ценой жизни пассажиров и экипажа самолета Ан-26.

Коллаж: "Сегодня"

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"Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту. Это то, о чем я говорю, что приоритет для посадки был дан второму борту, который был исправен. Вы это подтвердили", – сказал Кучер.

Однако Дроздов отрицал обвинения.

Глава Харьковской ОГА спросил, какому борту должны были отдать приоритет, на что Дроздов ответил: "Как все родители я получил информацию о том, что самолет разбился, и в течение 20 минут я был в таком же состоянии. Это ответ на ваш вопрос".

Ход расследования находится на особом контроле руководства ГБР. Результаты будут опубликованы сразу после его завершения.

К слову, Кучер не первый раз обвиняет Дроздова в авиакатастрофе. Глава Харьковской ОГА неоднократно заявлял, что перед бортом Ан-26 был запрос на посадку другого самолета.

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Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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