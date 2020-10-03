Українська
$ 28,33
33,33
  1. Последние новости Украины

Кучер обвинил Дроздова в катастрофе Ан-26, но командующий ВВС отрицает – скандал в прямом эфире

3 октября, 00:29

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В эфире обсуждалась тема авиакатастрофы под Харьковом

В пятницу, 2 октября, едва не закончился скандалом эфир "Свободы слова Савика Шустера", посвященный авиакатастрофе под Харьковом возле Чугуева, которая произошла 26 сентября.

Реклама

Большой резонанс вызвало заявление главы Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Он обвинил командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова в том, что тот спас своего сына ценой жизни пассажиров и экипажа самолета Ан-26.

Коллаж: "Сегодня"

Коллаж: "Сегодня"

Реклама

"Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту. Это то, о чем я говорю, что приоритет для посадки был дан второму борту, который был исправен. Вы это подтвердили", – сказал Кучер.

В тренде
Уруский: На техническую неисправность Ан-26 наложился человеческий фактор

Однако Дроздов отрицал обвинения.

Глава Харьковской ОГА спросил, какому борту должны были отдать приоритет, на что Дроздов ответил: "Как все родители я получил информацию о том, что самолет разбился, и в течение 20 минут я был в таком же состоянии. Это ответ на ваш вопрос".

Ход расследования находится на особом контроле руководства ГБР. Результаты будут опубликованы сразу после его завершения.

К слову, Кучер не первый раз обвиняет Дроздова в авиакатастрофе. Глава Харьковской ОГА неоднократно заявлял, что перед бортом Ан-26 был запрос на посадку другого самолета.

Реклама

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков катастрофа Ан-26 Алексей Кучер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
"Спасибо всем за такие слова": Маша Фокина отреагировала на увольнение дедушкиУкраина
Новый
Новый "рекорд". В Украине за сутки выявили 4633 случая COVID-19Украина
Разбившийся под Харьковом Ан-26 был перегружен, а в кабине были лишние люди – Забродский
Разбившийся под Харьковом Ан-26 был перегружен, а в кабине были лишние люди – ЗабродскийУкраина
Водители в Украине с 1 октября обязаны включать фары днем
Водители в Украине с 1 октября обязаны включать фары днемАвто
Зеленский прогулялся по Черновцам и послушал уличного музыканта (видео)
Зеленский прогулялся по Черновцам и послушал уличного музыканта (видео)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять