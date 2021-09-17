Кульбида: Есть угроза природных катастроф, Украине нужно готовиться

Украинцев в будущем ждут неприятные погодные сюрпризы. Коллаж "Сегодня"

В последние годы климат меняется и в Украине, все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для нашей страны. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос, стоит ли Украине в ближайшей обозримой перспективе ждать климатических изменений и катаклизмов: смерчей, наводнений, он ответил: "Конечно же к этому надо быть готовыми всегда, потому что вероятность возникновения природных катаклизмов она не исчезла, она увеличивается, поэтому к этому надо готовиться".

"Готовиться нужно органам государственной власти, местного самоуправления, нужно население информировать об этих вещах. А вот сказать, когда это может быть ну, конечно, этого никто не скажет", – сказал Кульбида.

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Он объяснил, что климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

"Если такие вот температурные контрасты будут иметь место, то, как правило, при изменении погодных условий будут возникать всевозможные опасные природные явления. Но таких масштабных вещей, которые имели место в Европе или в Америке, у нас не может быть, потому что активность синоптических процессов и глубина циклонов, проходящих через территорию Украины, значительно меньше. Все же мы ближе к континентальной части, чем к морю, а именно там происходят наибольшие проявления опасных природных явлений", – подчеркнул синоптик.

В Украину пришла осень

Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась.

Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как рассказывал "Сегодня" самый известный народный синоптик Леонид Горбань, во второй половине сентября погода существенно испортится, а в конце месяца будет два похолодания, которые разделит кратковременное потепление почти до 20 градусов.