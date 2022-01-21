Минздрав обновил карантинные зоны в Украине – какие регионы рискуют "покраснеть"

В Украине оранжевых областей снова стало больше. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине в пятницу, 21 января, снова расширилась оранжевая карантинная зона. Теперь в эпидопасности оказалась Черниговская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В оранжевой карантинной зоне находятся следующие области:

Все остальные регионы входят в желтую карантинную зону.

Карантинные зоны в Украине по состоянию на 21 января

В Украине за прошедшие сутки, 20 января, зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 1677 человек больше, чем за 19 января.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2226 человек;

летальных исходов – 150;

выздоровело – 4486 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 819 538 человек;

выздоровело – 3 576 268 человек;

летальных исходов – 98 993.

В Украине началась новая вспышка коронавируса

В Украине началась очередная вспышка СOVID-19. 19 января в стране зафиксировали более 18 тысяч новых случаев. Этот показатель значительно выше, чем ранее. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

"В Украине за 19 января уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", – сказал он.

Ляшко уточнил, что эпицентр вспышки – запад Украины.

"Самая осложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Отрицательная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", – сказал министр.

Минздрав требует ввести красную зону на Прикарпатье

Из-за сложной ситуации с коронавирусом власти прислали представление о введении в Ивано-Франковской области красной зоны карантина.

Ляшко объяснил, что Ивано-Франковская область уже превышает три показателя. Два из них свидетельствуют о росте нагрузки на медицинскую систему – это уровень госпитализаций и динамика заболеваемости.

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