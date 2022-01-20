Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ⚡ Обстреляли офис Гордона 💊 Новая вспышка COVID-19 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

На пороге нового локдауна: когда ужесточат карантин из-за "Омикрона" и кто под угрозой

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 января, 14:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Минздраве уже назвали первую область, которая готовится перейти в красную зону
Очередная волна заболеваний может продлиться до апреля.
Очередная волна заболеваний может продлиться до апреля. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже говорят о начале новой вспышки коронавируса. За прошлые сутки число заболевших COVID-19 значительно возросло.

Новости "Сегодня" рассказывают, грозит ли нашей стране новый локдаун и при чем здесь "Омикрон".

Реклама

Статистика

За прошедшие сутки, 19 января, в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 5 664 больше, чем за 18 января.

Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской области – 2777. Среди "лидеров" также Киев (1409) и Львовская область (1440).

Началась новая COVID-вспышка

Об этом сегодня, 20 января, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, Ивано-Франковская область оказалась под угрозой. Регион может перейти в красную карантинную зону.

Реклама

Как рассказал Ляшко, Минздрав уже направил документ о рассмотрении государственной комиссией ТЭБ и ЧС красного уровня эпидопасности. В Ивано-Франковской области уже превышены три индикаторные показатели.

Грозит ли Украине новая эпидемия

Ранее в Минздраве и СНБО прогнозировали начало новой вспышки коронавируса на конец января – начало февраля. Очередная волна заболеваний продлится, скорее всего, минимум до апреля.

В комментарии новостям "Сегодня" глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказал, что пока нет оснований говорить о новой пандемии.

Реклама

"Если брать во внимание конкретно Украину, то распространение "Омикрона" в одной стране не является пандемией. Пандемия и так продолжается, и пока нет оснований говорить о новой", – сказал Лапий.

По его словам, штамм "Омикрон" стал причиной значительного роста заболеваемости COVID-19.

Кто может пострадать от "Омикрона"

Инфекционист Виктор Петров отметил в комментарии "Сегодня", что как на западе, так и в центре страны растет число инфицированных "Омикроном". Он добавил, что заразность вируса является достаточно высокой.

Как известно, новый опасный штамм поражает в основном молодых людей. Петров считает, что под угрозой новой волны коронавируса окажутся школьники.

"Под самым большим ударом оказались учебные заведения, поскольку дети тоже болеют часто и активно из-за этого штамма. Но есть и позитивный момент – вакцинированные люди болеют значительно меньше, пять-семь дней. Как правило, заболевание протекает без пневмонии. Но, к сожалению, вакцина не гарантирует полное отсутствие болезни. Нужно понимать, что вирус мутирует", – сказал он.

Школы уже начали переводить на дистанционку

Такое решение приняли в Черновицкой области. Там все учебные заведения уже с пятницы, 21 января, переходят на обучение онлайн.

В регионе местные власти решили ввести дистанционку из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19. Школьники перейдут на онлайн-обучение с 21 января.

Дистанционка продлится две недели – до 6 февраля включительно.

Карантинные зоны в Украине

По состоянию на 20 января в оранжевой зоне находятся следующие области:

  • Ивано-Франковская
  • Ровенская
  • Сумская
  • Черновицкая
  • Львовская
  • Житомирская
  • Тернопольская

Остальные регионы находятся в желтой карантинной зоне.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Харькове снова ищут бомбы во всех школах Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Новая волна минирований? В киевской гимназии ищут взрывчатку Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная В Украине началась новая вспышка коронавируса – Ляшко Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
20 января. Джеймс Дьюар. Шотландский ученый, который 129 лет назад создал прообраз термоса - колбу с двумя стенками и вакуумом между ними (для хранения сжиженных газов)…
На встречу с героем!
Окунаться в прорубь — не значит «смыть грехи»?
Почему это миф?
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

72 348

заболело за неделю в Украине

+92%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.4

Российский рубль (₽)

0.3732

Евро (€)

32.19

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять