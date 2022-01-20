Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ⚡ Обстреляли офис Гордона 😷 Новая вспышка COVID-19 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Нашел COVID-сертификат и получил срок: появились первые приговоры за поддельную вакцинацию

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 января, 16:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Теперь им грозит до двух лет ограничения свободы
В Украине в конце декабря суды уже вынесли несколько приговоров
В Украине в конце декабря суды уже вынесли несколько приговоров / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине все больше и больше привлекают к ответственности тех, кто изготовляет и пользуется поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19, сообщают "Сегодня".

Сегодня полиция Львовской области сообщила, что на днях передала в суд обвинительный акт, в котором фигурируют трое жителей этого региона. Все они, въезжая в Украину из Польши, предъявили поддельные документы о вакцинации. Теперь им грозит до двух лет ограничения свободы.

Реклама

Как мы выяснили, в конце декабря суды уже вынесли несколько приговоров в отношении тех, кто предъявлял в магазинах и прочих общественных местах такие подделки. Вердикты уже вынесены судами во Львовской и Днепропетровской областях.

Оказалось, что не обошлось и без нестандартных ситуаций. Например, Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области, рассматривая дело № 182/8303/21, установил, что житель Никополя во дворе своей многоэтажки нашел чужой COVID-сертификат, дома его отсканировал и в его копию внес свои данные.

Разоблачила махинатора сотрудница кафе на улице Электрометаллургов, куда мужчина зашел пообедать. В итоге сотрудница кафе вызвала полицию.

Реклама

После завершения расследования уголовного производства суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы, но срок дал условный. Также, как стало известно, парень "прокололся" на том, что в одной из граф сертификата оставил имя настоящего владельца этого документа.

Что говорят эксперты

Ситуацию с подделками прокомментировал адвокат Иван Либерман, мониторящий эту тему.

"Закон четко предусматривает ответственность. За подделку документов, штампов, бланков, за их использование предусмотрена ответственность по статье 358 УК Украины, – говорит адвокат Иван Либерман. – Есть несколько санкций, самая неприятная из них – ограничение свободы либо лишение свободы. Ограничение свободы – это тоже тюрьма, только с облегченными условиями. Например, могут отпустить домой на праздники".

По его словам, наихудшим может быть испорченная биография.

Реклама

"В различных компаниях, особенно – международных, службы безопасности досконально проверяют биографию соискателя работы. И очень осторожно относятся к тем, у кого может быть подобная судимость. Обращают внимание, даже если родители такого человека привлекались к ответственности", – говорит Либерман.

К этому Либерман добавляет, что подделка сертификата не стоит такого жертвования имиджем. Резюмируя, адвокат добавил, что периодически в судебных реестрах, доступных для всеобщего обозрения, фигурирует и фамилия виновных, а не стандартное "Особа_1".

"Поэтому я советую людям при сложном выборе терять работу, а не здравый смысл", – подытожил адвокат.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Нашел COVID-сертификат и получил срок: появились первые приговоры за поддельную вакцинацию Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве уборщица и повар подрались в школьной столовой из-за котлет Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная В Киев идет снегопад – синоптики рассказали об опасности Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
20 января. Джеймс Дьюар. Шотландский ученый, который 129 лет назад создал прообраз термоса - колбу с двумя стенками и вакуумом между ними (для хранения сжиженных газов)…
На встречу с героем!
Окунаться в прорубь — не значит «смыть грехи»?
Почему это миф?
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

72 348

заболело за неделю в Украине

+92%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.4

Российский рубль (₽)

0.3732

Евро (€)

32.19

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять