Знайшов COVID-сертифікат та отримав термін: з'явилися перші вироки за підроблену вакцинацію

Тепер їм загрожує до двох років обмеження волі

В Україні наприкінці грудня суди вже ухвалили кілька вироків / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні дедалі більше притягують до відповідальності тих, хто виготовляє та користується підробленими сертифікатами про вакцинацію від COVID-19, повідомляють "Сьогодні".

Сьогодні поліція Львівської області повідомила, що днями передала до суду обвинувальний акт, у якому фігурують троє мешканців цього регіону. Усі вони, в'їжджаючи до України з Польщі, подали підроблені документи про вакцинацію. Наразі їм загрожує до двох років обмеження волі.

Реклама

Як ми з'ясували, наприкінці грудня суди вже ухвалили кілька вироків стосовно тих, хто пред'являв у магазинах та інших громадських місцях такі підробки. Вердикти вже винесено судами у Львівській та Дніпропетровській областях.

Виявилося, що не обійшлося без нестандартних ситуацій. Наприклад, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області, розглядаючи справу № 182/8303/21, встановив, що мешканець Нікополя у дворі своєї багатоповерхівки знайшов чужий COVID-сертифікат, вдома його відсканував та в його копію вніс свої дані.

Викрила махінатора співробітниця кафе на вулиці Електрометалургів, куди чоловік зайшов пообідати. У результаті співробітниця кафе викликала поліцію.

Реклама

Після завершення розслідування кримінального провадження суд засудив чоловіка до 1 року та 6 місяців обмеження волі, але термін дав умовний. Також, як стало відомо, хлопець проколовся на тому, що в одній із граф сертифіката залишив ім'я справжнього власника цього документа.

Що кажуть експерти

Ситуацію з підробками прокоментував адвокат Іван Ліберман, який моніторить цю тему.

"Закон чітко передбачає відповідальність. За підробку документів, штампів, бланків, за їх використання передбачено відповідальність за статтею 358 КК України, – каже адвокат Іван Ліберман. – Є кілька санкцій, найнеприємніша з них – обмеження волі або позбавлення волі. Обмеження свободи – це також в'язниця, лише з полегшеними умовами. Наприклад, можуть відпустити додому на свята".

За його словами, найгіршою може бути зіпсована біографія.

Реклама

"У різних компаніях, особливо міжнародних, служби безпеки досконально перевіряють біографію здобувача роботи. І дуже обережно ставляться до тих, у кого може бути така судимість. Звертають увагу навіть якщо батьки такої людини притягувалися до відповідальності", – говорить Ліберман.

До цього Ліберман додає, що підробка сертифікату не вартує такого жертвування іміджем. Резюмуючи адвокат додав, що періодично в судових реєстрах, доступних для загального огляду, фігурує і прізвище винних, а не стандартне "Особа_1".

"Тому я раджу людям при складному виборі втрачати роботу, а не здоровий глузд", – підсумував адвокат.

Раніше ми писали: