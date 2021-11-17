На Донбассе снова неспокойно – боевики ранили украинского воина

Боевики на Донбассе 16 ноября ранили украинского военного. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 16 ноября, на Донбассе зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Где стреляли

В направлении Маринки боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Прицепыловкой российские наемники совершили два обстрела, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

российские наемники совершили два обстрела, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. В сторону Новотошкивского враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Недалеко от Травневого противник обстрелял наши позиции по автоматическим станковым гранатометам.

противник обстрелял наши позиции по автоматическим станковым гранатометам. В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм.

вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм. Позиции возле Новозвановки дважды попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

дважды попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В сторону населенного пункта Муратово боевики вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.

боевики вели огонь из артиллерии калибра 152 мм. Рядом с Попасной обстрел производился из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

обстрел производился из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. В направлении Песков враг вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

враг вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Состояние раненого

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Ситуация 17 ноября

По состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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