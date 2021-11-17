На Донбассе снова неспокойно – боевики ранили украинского воина

Боевики на Донбассе 16 ноября ранили украинского военного. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 16 ноября, на Донбассе зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов ранен украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Где стреляли
- В направлении Маринки боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
- Рядом с Прицепыловкой российские наемники совершили два обстрела, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
- В сторону Новотошкивского враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
- Недалеко от Травневого противник обстрелял наши позиции по автоматическим станковым гранатометам.
- В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм.
- Позиции возле Новозвановки дважды попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- В сторону населенного пункта Муратово боевики вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.
- Рядом с Попасной обстрел производился из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
- В направлении Песков враг вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
Состояние раненого
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Ситуация 17 ноября
По состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.
Раньше мы писали:
- На Донбассе обострение. Боевики обстреляли дома мирных жителей и ранили водителя-санитара.
- По данным разведки, Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины.