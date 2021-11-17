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На Донбасі знову неспокійно – бойовики поранили українського воїна

Інна Собора
17 листопада, 07:18
Окупанти стріляли по українським військовим 13 разів протягом вчорашнього дня. Зранку вже теж відкривали вогонь

Бойовики на Донбасі 16 листопада поранили українського військового. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 16 листопада, на Донбасі зафіксували 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок обстрілів поранений український військовий.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

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Де стріляли

  • В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.
  • Біля Причепилівки російські найманці здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
  • В бік Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
  • Неподалік Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.
  • В районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
  • Позиції біля Новозванівки двічі потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • В бік населеного пункту Муратове окупанти вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.
  • Біля Попасної обстріл здійснювався з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
  • В напрямку Пісків ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Стан пораненого

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Ситуація 17 листопада

Станом на 7 годину ранку, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил в результаті дій ворога немає.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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