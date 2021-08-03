НАБУ задержало Чауса в "Феофании" (фото)

Экс-судью Днепровского райсуда Киева до назначенного на 4 августа заседания суда перевезли из больницы в изолятор временного содержания

НАБУ таки удалось задержать судью Чауса / коллаж "Сегодня"

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) вечером во вторник задержали бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, который ранее якобы увезли в неизвестном направлении сотрудники Службы безопасности (СБУ). Задержание было произведено на территории больницы "Феофания".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Только что в больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

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Имя задержанного в НАБУ не назвали, но на прикрепленном к сообщению фото за столом рядом с человеком в кепке НАБУ сидит Николай Чаус.

В Нацбюро также уточнили, что экс-судье вручили ходатайство о применении меры пресечения, решение по которому должен 4 августа принять Высший антикоррупционный суд (ВАКС), заседание которого назначено на 14:00.

Как сообщили в НАБУ, до заседания Чаус будет находиться в изоляторе временного содержания.