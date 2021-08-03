НАБУ затримало Чауса у "Феофанії" (фото)

Екс-суддю Дніпровського райсуду Києва до призначеного на 4 серпня засідання суду перевезли з лікарні в ізолятор тимчасового утримання

НАБУ таки вдалось затримати суддю Чауса / колаж "Сьогодні"

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) ввечері у вівторок затримали колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, якого раніше нібито відвезли в невідомому напрямку співробітники Служби безпеки (СБУ). Затримання було проведене на території лікарні "Феофанія".

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

"Щойно у лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Ім'я затриманого в НАБУ не назвали, але на прикріпленому до повідомлення фото за столом поруч з людиною в кепці НАБУ сидить Микола Чаус.

У Нацбюро також уточнили, що екс-судді вручили клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо чого повинен 4 серпня узвалити Вищий антикорупційний суд (ВАКС), засідання якого призначене на 14:00.

Як повідомили в НАБУ, до засідання Чаус перебуватиме в ізоляторі тимчасового утримання.

Серіал з Чаусом

30 липня Миколу Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області. Він заявив, що його викрали і вивезли з Молдови. А потім почався справжній серіал: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинитися .

. 1 серпня адвокат судді Миколи Чауса Ростислав Кравець дізнався, де знаходиться його підзахисний і заявив, що він отримує медичну допомогу, оскільки стан його здоров'я незадовільний.

і заявив, що він отримує медичну допомогу, оскільки стан його здоров'я незадовільний. В Офісі генерального прокурора заявили, що екс-суддя Дніпровського суду Києва Микола Чаус є і підозрюваним, і потерпілим у різних кримінальних провадженнях, але різні статуси не є взаємовиключними і не можуть впливати на перебіг розслідування цих справ.