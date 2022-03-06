Над Харьковом нацгвардейцы сбили вражеский истребитель Су-25 (фото, видео)

Украинские военные сбили российский самолет / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский самолет Су-25 ликвидирован украинскими военными. Оккупанты снова терпят потери.

Об этом написал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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"Около 18:15 подразделением Национальной гвардии Украины из зенитно-ракетного комплекса был сбит вражеский истребитель в районе ХАЗ. Пилот вражеской машины катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей" , – написал Синегубов.

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Ситуация в Украине 6 марта

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