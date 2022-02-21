Назад в будущее? Путин подписал указ о признании "ЛДНР" еще раньше

Путин подписал документы еще раньше/Фото: коллаж: "Сегодня"

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указо признании независимыми так называемых "ЛДНР". Однако он мог сделать это не сразу после состоявшегося вечером обращения к россиянам, а еще днем.

Фото с доказательствами опубликовали в Telegram-канале "Всевидящее ОКО".

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Подробности

На фото президент России Владимир Путин подписывает указ о признании "ЛДНР" независимыми. На его руках часы, на которых время — 12:15. Это может свидетельствовать о том, что российский лидер подписал документы еще раньше.

Приказ Путина

Пентагон ожидает, что Владимир Путин сегодня ночью отдаст приказо выдвижении российских войск на территорию признанных независимыми "ЛДНР". Это связано с подписанием указа о признании "ЛДНР".

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