Назад в майбутнє? Путін підписав указ про визнання "ЛДНР" ще раніше

Путін підписав документи ще раніше/Фото: колаж: "Сьогодні"

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про визнання незалежними так званих "ЛДНР". Однак він міг зробити це не одразу після звернення до росіян, яке відбулося увечері, а ще вдень.

Фото з доказами опублікували в Telegram-каналі "Всевидящее ОКО".

Реклама

Деталі

На фото президент Росії Володимир Путін підписує указ про визнання "ЛДНР" незалежними. На його руках годинник, на якому час — 12:15. Це може свідчити про те, що російський лідер підписав документи ще раніше.

Наказ Путіна

Пентагон очікує, що Володимир Путін сьогодні вночі віддасть наказ про висування російських військ на територію визнаних незалежними "ЛДНР". Це пов'язано із підписанням указу про визнання "ЛДНР".

Реклама

Читайте також