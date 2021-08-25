Не на параде, но с цветочками. Аваков показал, как отметил День Независимости (фото)

Арсен Аваков отметил День Независимости дома. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков поздравил украинцев с Днем независимости. Соответствующее обращение к гражданам экс-чиновник опубликовал на своей странице в Facebook в среду, 25 августа.

"С отгремевшим праздником Независимости! Для меня, как и для многих из Вас, это не пустые слова и не простые годы!" – написал Аваков.

Он поблагодарил "за независимость" многих людей, которых знает, и чьей работой и борьбой гордится.

"Как много вас, украинцев, которых не знаю, но без усилий каждого из вас Украину невозможно представить. Благодарю вас искренне", – добавил бывший министр.

Аваков также рассказал, что День независимости отметил дома, в праздничной обстановке.

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"Я вчера проснулся в чудесном радостном настроении, надел праздничный костюм, хоть и знал, что никуда на торжества не позвали. Но праздник же! Мы работали и боролись за этот праздник! Смотрел парад, звонил и отвечал на звонки и смски, вспоминал, грустил, радовался! А как же душевно посидели вечером с друзьями. Вступаем вместе со страной в зрелость. Теперь важно будни не проспать! Нужно созидать!" – сообщил он.

Арсен Аваков смотрел парад, грустил и радовался / Фото: Facebook

Арсен Аваков в министерском кресле "просидел" более семи лет подряд, пережил одного и.о. главы государства, двух президентов, четырех премьеров и пять правительств. Но 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД написал заявление об увольнении по собственному желанию. Особенно подозрительно это было, потому что это произошло без скандалов, обвинений и шума – он ушел, не сделав ни одного заявления. Это странно для политика такого масштаба.

Какие только слухи не ходили о будущем уволенного министра: ему прочили место премьер-министра, мэра Харькова и даже главы Офиса президента вместо Ермака. Позже заместитель главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что Аваков действительно ушел в отставку по просьбе президента Владимира Зеленского .

. Спустя несколько дней Кабмин уволил троих заместителей Авакова. Один из них, первый заместитель Сергей Яровой, был в команде Авакова с 2014 года.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Аваков показал, как отдыхает в Италии.

А потом опубликовал фото уже из Амальфи, где распивал дорогое вино.