Не на параді, але з квіточками. Аваков показав, як відзначив День Незалежності (фото)

Арсен Аваков відзначив День Незалежності вдома. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков привітав українців з Днем Незалежності. Відповідне звернення до громадян ексчиновник опублікував на своїй сторінці в Facebook в середу, 25 серпня.

"З відгримілим святом Незалежності! Для мене, як і для багатьох з Вас, це не порожні слова і не прості роки!" – написав Аваков.

Він подякував "за незалежність" багатьом людям, яких знає, і чиєю роботою і боротьбою пишається.

"Як багато вас, українців, яких не знаю, але без зусиль кожного з вас Україну неможливо уявити. Дякую вам щиро", – додав колишній міністр.

Аваков також розповів, що День Незалежності выдсвяткував вдома, в урочистій обстановці.

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"Я вчора прокинувся в чудовому радісному настрої, надів святковий костюм, хоч і знав, що нікуди на урочистості не запросили. Але свято ж! Ми працювали і боролися за це свято! Дивився парад, телефонував і відповідав на дзвінки і смски, згадував, сумував, радів! А як же душевно посиділи ввечері з друзями. Вступаємо разом з країною в зрілість. Тепер важливо будні не проспати! Потрібно спостерігати!" – повідомив він.

Арсен Аваков дивився парад, сумував та радів / Фото: Facebook

Арсен Аваков в міністерському кріслі "просидів" більше семи років поспіль, пережив одного в.о. глави держави, двох президентів, чотирьох прем'єрів і п'ять урядів. Але 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: голова МВС написав заяву про звільнення за власним бажанням. Особливо підозріло це було, тому що це сталося без скандалів, звинувачень і шуму – він пішов, не зробивши жодної заяви. Це дивно для політика такого масштабу.

Які тільки чутки не ходили про майбутнє звільненого міністра: йому пророкували місце прем'єр-міністра, мера Харкова і навіть глави Офісу президента замість Єрмака. Пізніше заступник голови МВС Антон Геращенко підтвердив, що Аваков дійсно пішов у відставку на прохання президента Володимира Зеленського .

. Через кілька днів Кабмін звільнив трьох заступників Авакова. Один з них, перший заступник Сергій Яровий, був в команді Авакова з 2014 року.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Аваков показав, як відпочиває в Італії.

А потім опублікував фото вже з Амальфі, де розпивав дороге вино.