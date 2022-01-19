Новые сроки действия и бустерная доза: в Украине обновили правила COVID-сертификатов

Теперь сертификаты о вакцинации будут действовать 270 дней. / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет министров Украины принял ряд важных решений относительно COVID-сертификатов и вакцинированных украинцев.

О них стало известно по результатам заседания правительства 19 января.

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Срок действия сертификатов

Правительство сократило срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.

Кабмин поддержал решение. Порядок формирования и использования СОVID-сертификатов изменился на основании бустерной дозы.

Бустер продлит COVID-сертификат

После вакцинации бустерной дозой действие COVID-сертификатов будет продлеваться еще на 270 дней.

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"Теперь у любого, кто вакцинировался третьей дозой, сразу срок сертификата, который есть в "Дії" будет продлен и будет иметь срок действия 270 дней (9 месяцев)", – сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Бустерную дозу можно получить через полгода после введения первых двух доз COVID-вакцины.

Третья доза не продлевает сертификат

Дополнительная (третья) доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации. Человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки.

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Дополнительную дозу от коронавируса могут получить люди с рядом тяжелых болезней, у которых могла не сформироваться надлежащая иммунная защита после двух доз вакцины. Ее получают через 28 дней после основного курса прививок независимо от того, какой вакциной они прививались.

Другие важные решения

На заседании правительства также было принято решение, что с 24 января полностью вакцинированные украинцы от 60 лет смогут потратить 1000 гривен "єПідтримки" на лекарства.

Также планируют расширить программу на детей от 12 до 17 лет. Это значит, что подростки также смогут получить 1000 гривен за вакцинацию. Для этого уже оформили соответствующее протокольное поручение.

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