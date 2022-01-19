Нові терміни дії та бустерна доза: в Україні оновили правила COVID-сертифікатів

Тепер сертифікати про вакцинацію діятимуть 270 днів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет Міністрів України прийняв низку важливих рішень щодо COVID-сертифікатів та вакцинованих українців.

Про них стало відомо за результатами засідання уряду 19 січня.

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Термін дії сертифікатів

Уряд скоротив строк дії COVID-сертифіката після двох доз вакцини з 365 до 270 днів .

Кабмін підтримав рішення. Порядок формування та використання СОVID-сертифікатів змінився на підставі бустерної дози.

Бустер продовжить COVID-сертифікат

Після вакцинації бустерною дозою дія COVID-сертифікатів продовжуватиметься ще на 270 днів.

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"Тепер у будь-кого, хто вакцинувався третьою дозою, одразу строк сертифікату, який є у "Дії", буде продовжено і матиме строк дії 270 днів (9 місяців)", – сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Бустерну дозу можна отримати через півроку після введення перших двох доз вакцини COVID.

Третя доза не продовжує сертифікат

Додаткова (третя) доза не призводить до продовження терміну дії сертифікату про вакцинацію. Людина фактично отримала три дози, але в неї рівень імунного захисту такий, як у звичайної здорової людини після двох доз щеплення.

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Додаткову дозу від коронавірусу можуть отримати люди з рядом важких хвороб, у яких міг не сформуватися належний імунний захист після двох доз вакцини. Її отримують через 28 днів після основного курсу щеплень незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.

Інші важливі рішення

На засіданні уряду також було ухвалено рішення, що з 24 січня повністю вакциновані українці віком від 60 років. зможуть витратити 1000 гривень "єПідтримки" на ліки.

Також планують розширити програму на дітей віком від 12 до 17 років. Це означає, що підлітки також матимуть змогу отримати 1000 гривень за вакцинацію. Для цього вже оформили відповідне протокольне доручення.

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