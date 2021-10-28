Новый антирекорд и нехватка кислорода в больницах: что происходит с COVID-19 в Украине

В Украине не планируют вводить локдаун / Коллаж "Сегодня"

В Украине коронавирус бьет рекорды, а в городах не хватает кислорода для COVID-больных. Но полный локдаун в стране вводить не планируют, так как на данный момент экономика набирает обороты.

Подробнее о ситуации с COVID-19 – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика с COVID-19 в Украине сегодня

За прошлые сутки, 27 октября, в Украине зафиксировали 26 071 новый случай COVID-19. Это на 3497 случаев больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 851 804 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 576 жителей Украины (всего – 66 204). Вылечить удалось 2 411 711 инфицированных (10 006 – за последние сутки).

Ситуация с коронавирусом в городах

В Одессе ковидных пациентов экстренно перевозят из одной больницы в другую. А все из-за того, что закончился кислород, без которого тяжелые больные могут умереть. Пациентов перевозили вплоть до 4 утра. Привлекли скорые и чуть ли не весь медперсонал больницы.

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А в реанимации киевской больницы заканчиваются места для COVID-пациентов. Там занято почти 90% мест. Среди больных и вакцинированные.

В столице уже три дня подряд превышают показатели по распространению коронавируса. Таким образом, город оказалась на грани попадания в красную зону карантина.

В Украине расширяется красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"

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Кто входит в красную зону адаптивного карантина?

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Сумская,

Херсонская,

Ровенская,

Николаевская.

Кто входит в оранжевую зону адаптивного карантина?

Волынская область,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская,

Полтавская.

Кто входит в желтую зону адаптивного карантина?

Кировоградская,

Закарпатская,

Винницкая.

Что запрещено в красной зоне:

работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Новые ограничения

С 21 октября в Украине действуют новые правила перевозок. Они коснутся железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями. Все межобластные перевозки разрешены при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из следующих документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной;

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Красная зона в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Локдауна не будет

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине не хотят вводить локдаун, поскольку наша экономика набирает обороты, а локдаун негативно влияет на экономическое развитие.

Вакцинация в Украине

Всего в стране от COVID-19 получили прививки 9 576 177 человек. Об этом сообщает МОЗ.

В Ровенской области организовали центр вакцинации против коронавируса в кафе. Полиция составила административный протокол на владелицу заведения.

Кафе обвинили в нарушении правил карантина. Владелица утверждает, что открыла для медиков только холл. В то время как в полиции говорят, что кафе работало полноценно. К слову, Ровенская область в данный момент находится в красной зоне.

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