Новий антирекорд та нестача кисню в лікарнях: що відбувається з COVID-19 в Україні

В Україні не планують вводити локдаун / Колаж "Сьогодні"
В Україні коронавірус б'є рекорди, а в містах не вистачає кисню для COVID-хворих. Але повний локдаун у країні вводити не планують, оскільки зараз економіка набирає обертів.
Докладніше про ситуацію з COVID-19 – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Статистика із COVID-19 в Україні сьогодні
Минулої доби, 27 жовтня, в Україні зафіксували 26 071 новий випадок COVID-19. Це на 3497 випадків більше, ніж на добу раніше.
Усього інфекцію підтвердили у 2 851 804 людей. Минулої доби від COVID-19 померли 576 жителів України (всього – 66 204). Вилікувати вдалося 2 411 711 інфікованих (10006 – за останню добу).
Ситуація з коронавірусом у містах
В Одесі ковідних пацієнтівекстрено перевозять із однієї лікарні до іншої. А все через те, що закінчився кисень, без якого тяжкі хворі можуть померти. Пацієнтів перевозили аж до 4 ранку. Залучили "швидкі" та майже весь медперсонал лікарні.
А в реанімації київської лікарні закінчуються місця для COVID-пацієнтів. Там зайнято майже 90% місць. Серед хворих є вакциновані.
У столиці вже три дні поспіль перевищують показники по поширенню коронавірусу. Отже, місто опинилося на межі в "червону зону" карантину.
Хто входить у "червону зону" адаптивного карантину?
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Сумська,
- Херсонська,
- Рівненська,
- Миколаївська.
Хто входить до "помаранчевої зони" адаптивного карантину?
- Волинська область,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська,
- Полтавська.
Хто входить до "жовтої зони" адаптивного карантину?
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Вінницька.
Що заборонено у "червоній зоні":
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Нові обмеження
З 21 жовтня в Україні діють нові правила перевезень. Вони торкнуться залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями. Усі міжобласні перевезення дозволені за наявності COVID-сертифіката або негативного ПЛР-тесту.
З 21 жовтня водії, екіпаж та пасажири повинні мати один із наступних документів:
- документ, що підтверджує одержання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде одна доза;
- міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію вакциною однодозною або двома дозами дводозною;
- негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема, з використанням "Дії";
- негативний результат тесту ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, що діє 72 години.
Локдауна не буде
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні не хочуть вводити локдаун, оскільки наша економіка набирає обертів, а локдаун негативно впливає на економічний розвиток.
Вакцинація в Україні
Всього в країні від COVID-19 отримали щеплення 9 576 177 людей. Про це повідомляє МОЗ.
На Рівненщині організували центр вакцинаціїпроти коронавірусу в кафе. Поліція становила адміністративний протокол на власницю закладу.
Кафе звинуватили у порушенні правил карантину. Власниця стверджує, що відкрила для медиків лише хол. У той час як у поліції кажуть, що кафе працювало повноцінно. До речі, Рівненська область зараз знаходиться в "червоній зоні".
Раніше ми писали:
- В Одесі вакцинували від коронавірусної хвороби половину жителів міста.
- У Маріуполі не допустили до роботи персонал трамвайного депо, а саме невакцинованих співробітників.