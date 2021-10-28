Новий антирекорд та нестача кисню в лікарнях: що відбувається з COVID-19 в Україні

В Україні не планують вводити локдаун / Колаж "Сьогодні"

В Україні коронавірус б'є рекорди, а в містах не вистачає кисню для COVID-хворих. Але повний локдаун у країні вводити не планують, оскільки зараз економіка набирає обертів.

Докладніше про ситуацію з COVID-19 – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

Реклама

Статистика із COVID-19 в Україні сьогодні

Минулої доби, 27 жовтня, в Україні зафіксували 26 071 новий випадок COVID-19. Це на 3497 випадків більше, ніж на добу раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 851 804 людей. Минулої доби від COVID-19 померли 576 жителів України (всього – 66 204). Вилікувати вдалося 2 411 711 інфікованих (10006 – за останню добу).

Ситуація з коронавірусом у містах

В Одесі ковідних пацієнтівекстрено перевозять із однієї лікарні до іншої. А все через те, що закінчився кисень, без якого тяжкі хворі можуть померти. Пацієнтів перевозили аж до 4 ранку. Залучили "швидкі" та майже весь медперсонал лікарні.

Реклама

А в реанімації київської лікарні закінчуються місця для COVID-пацієнтів. Там зайнято майже 90% місць. Серед хворих є вакциновані.

У столиці вже три дні поспіль перевищують показники по поширенню коронавірусу. Отже, місто опинилося на межі в "червону зону" карантину.

В Україні розширюється "червона зона". Фото: колаж "Сьогодні"

Реклама

Хто входить у "червону зону" адаптивного карантину?

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Сумська,

Херсонська,

Рівненська,

Миколаївська.

Хто входить до "помаранчевої зони" адаптивного карантину?

Волинська область,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська,

Полтавська.

Хто входить до "жовтої зони" адаптивного карантину?

Кіровоградська,

Закарпатська,

Вінницька.

Що заборонено у "червоній зоні":

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Нові обмеження

З 21 жовтня в Україні діють нові правила перевезень. Вони торкнуться залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями. Усі міжобласні перевезення дозволені за наявності COVID-сертифіката або негативного ПЛР-тесту.

З 21 жовтня водії, екіпаж та пасажири повинні мати один із наступних документів:

документ, що підтверджує одержання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію вакциною однодозною або двома дозами дводозною;

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема, з використанням "Дії";

негативний результат тесту ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, що діє 72 години.

"Червона зона" в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Локдауна не буде

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні не хочуть вводити локдаун, оскільки наша економіка набирає обертів, а локдаун негативно впливає на економічний розвиток.

Вакцинація в Україні

Всього в країні від COVID-19 отримали щеплення 9 576 177 людей. Про це повідомляє МОЗ.

На Рівненщині організували центр вакцинаціїпроти коронавірусу в кафе. Поліція становила адміністративний протокол на власницю закладу.

Кафе звинуватили у порушенні правил карантину. Власниця стверджує, що відкрила для медиків лише хол. У той час як у поліції кажуть, що кафе працювало повноцінно. До речі, Рівненська область зараз знаходиться в "червоній зоні".

Раніше ми писали: