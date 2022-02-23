Новый удар для Путина: в ПАСЕ потребовали выгнать Россию

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В Парламентской ассамблее Совета Европы требуют отстранить Россию от участия в сессиях ПАСЕ после указа президента РФ Владимира Путина о признании псевдореспублик "ЛДНР".

"Глава британской делегации в ПАСЕ Джон Ховел заявил о том, что Россия должна быть отстранена от участия в Совете Европы. Боремся", – написал в Telegram член украинской делегации в ПАСЕ нардеп Алексей Гончаренко.

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимыми так называемые "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

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После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили колонны военной техники.

В Раде хотят закрыть границу с РФ

В Верховной Раде зарегистрировано обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно закрытия границ с Россией и Беларусью, а также прекращения транспортного сообщения с РФ.

Документ предполагает обращение к Зеленскому по двум вопросам:

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