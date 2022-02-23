Новий удар для Путіна: у ПАРЄ зажадали вигнати Росію

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Парламентській асамблеї Ради Європи вимагають усунути Росію від участі у сесіях ПАРЄ після указу президента РФ Володимира Путіна про визнання псевдореспублік "ЛДНР".

"Глава британської делегації в ПАРЄ Джон Ховел заявив про те, що Росія має бути відсторонена від участі у Раді Європи. Боремося", – написав у Telegram член української делегації у ПАРЄ нардеп Олексій Гончаренко.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "таким, що давно назрів". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Реклама

Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донбасі люди помітили колони військової техніки.

У Раді хочуть закрити кордон із РФ

У Верховній Раді зареєстровано звернення до президента України Володимира Зеленського щодо закриття кордонів із Росією та Білоруссю, а також припинення транспортного сполучення з РФ.

Документ передбачає звернення до Зеленського з двох питань:

Реклама