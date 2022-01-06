Новый вид сертификатов и почти 15 млн привитых: что происходит с COVID-19 в Украине

В Украине продолжают выявлять новые случаи вируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за сутки 5 января зафиксировали 6632 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. А в Минздраве рассказали, что появится еще один вид COVID-сертификатов.

Детальнее о ситуации с коронавирусом в Украине – в новом материале "Сегодня".

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Статистика за последние сутки

Также за минувшие сутки:

госпитализировали – 2028 человек;

летальных исходов – 187;

выздоровели – 9121 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 689 291 человек;

выздоровели – 3 500 914 человек;

летальных исходов – 96 896;

проведено ПЦР-тестирование – 16 898 750.

Статистика Минздрава / Фото: Минздрав

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Вакцинация в Украине

За сутки 104 844 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29 997 человек, вторую дозу – 70 164 человека, дополнительную дозу получили 643 человека, бустерную дозу – 4040 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 778 321 человека, из них получили первую дозу – 14 78 319 человек, получили две дозы – 13 905 862 человека, получили дополнительную дозу – 5399 человек, бустерную дозу – 11 596 человек. В общей сложности проведено 28 701 176 прививок.

В Украине появится еще один вид COVID-сертификатов

В Украине появится еще один вид COVID-сертификатов. Он будет действовать для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни и появится в конце января. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дія" не ранее последних чисел января, конечно, уже после прививки.

Порядок создания сертификата ничем не отличается от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или вакцинации.

Единственным отличием от других COVID-документов является срок действия нового сертификата – он будет действовать 270 дней.

Кроме COVID-сертификата, украинцы, получившие бустер, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации. Его можно получить по месту прививки или у семейного врача. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней.

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