Новий вид сертифікатів та майже 15 млн щеплених: що відбувається з COVID-19 в Україні

В Україні продовжують виявляти нові випадки вірусу / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні за добу 5 січня зафіксували 6632 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. А в МОЗ розповіли, що з'явиться ще один вид COVID-сертифікатів.
Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні – у новому матеріалі "Сьогодні".
Статистика за останню добу
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 2028 людей;
- летальних наслідків – 187;
- одужали – 9121 людина.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли – 3 689 291 людина;
- одужали – 3 500 914 людей;
- летальних наслідків – 96 896;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 898 750.
Вакцинація в Україні
За добу 104 844 особи вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 997 осіб, другу дозу – 70 164 особи, додаткову дозу отримали 643 особи, бустерну дозу – 4040 осіб.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 778 321 особу, з них отримали першу дозу – 14 78 319 осіб, отримали дві дози – 13 905 862 особи, отримали додаткову дозу – 5399 осіб, бустерну дозу – 11 596 осіб. Загалом проведено 28 701 176 щеплень.
В Україні з'явиться ще один вид COVID-сертифікатів
В Україні з'явиться ще один вид COVID-сертифікатів. Він діятиме для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби і з'явиться наприкінці січня. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Щоб отримати новий цифровий документ, достатньо надіслати запит на порталі або в "Дії" не раніше останніх чисел січня, звичайно, вже після щеплення.
Порядок створення сертифіката нічим не відрізняється від того, як створюються сертифікати COVID на підставі одужання або вакцинації.
Єдиною відмінністю від інших COVID-документів є строк дії нового сертифіката – він діятиме 270 днів.
Крім COVID-сертифіката, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його можна отримати за місцем щеплення або у сімейного лікаря. Цей документ, як і COVID-сертифікат, діятиме 270 днів.