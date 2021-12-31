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Ревакцинація від COVID-19: кому МОЗ рекомендує робити бустерне щеплення

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
31 грудня, 07:40
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Бустерну дозу вводять, щоб посилити ефективність вакцини, що з часом знижується
Ревакцинуватися можна через 6 місяців з дати отримання другої дози / Колаж "Сьогодні"
Ревакцинуватися можна через 6 місяців з дати отримання другої дози / Колаж "Сьогодні"

В Україні рекомендували бустерне щеплення від коронавірусу для людей віком від 60 років. Також її вже отримали близько 3 тисяч медиків.

Про це повідомляє головний санітарний лікар України Ігор Кузін, пише Суспільне.

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Деталі

Рекомендацію підтримала Національна технічна група експертів.

"Для людей похилого віку, яким більше 60 років, експерти рекомендують проведення бустерної дози через 6 місяців після завершення базового курсу щеплення. Тому, швидше за все, ми також це рішення будемо вводити в дію відповідним наказом МОЗ", – розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Міністерство охорони здоров'я дозволило застосувати бустерну дозу медикам. На сьогоднішній день її отримали вже близько 3 тисяч людей.

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"Ефективність вакцинального комплексу збільшується з використанням бустерної дози. Якщо ми подивимося на ефективність проти "Омікрону" звичайного вакцинного комплексу, то за останніми науковими дослідженнями приблизно на 30% знижується ефективність вакцини проти тяжкого перебігу коронавірусної хвороби, від ризику захворіти або від ризику померти", – наголосив головний санлікар.

Скільки залишилось вакцини

На національних та обласних складах залишається близько 11 мільйонів доз вакцин. На 2022 рік є гарантовані надходження у розмірі 25 млн. доз вакцин Pfizer/Biontech, 6,5 млн. — CoronaVac.

Яка різниця між додатковою та бустерною дозою

Бустерну дозу вводять, щоб посилити ефективність COVID-вакцини, яка з часом знижується, а додаткову дозу вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі захворювання дві дози вакцини можуть не дати належного захисту.

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