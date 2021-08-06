О дождях можно только мечтать. Какая погода будет в Украине в середине августа

В Украине до середины месяца будет жарить, после чего погода начнет меняться

Жара не покинет Украину до середины августа/коллаж "Сегодня"

В середине августа украинцев ожидает жаркая и сухая погода. А уже ближе к концу лета температура начнет спадать

Об этом сайту "Сегодня" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

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Какой будет погода?

По словам синоптика, к середине месяца днем может быть температура около 40 градусов тепла при почти полном отсутствии облаков.

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"После 18-го ненадолго "запахнет осенью", температура на 2-3 дня резко снизится до +20-22 градусов под воздействием холодного антициклона", - заявил синоптик.

Отметим, в последнее время непогода все чаще накрывает Украину, причем часто бури с грозами заканчиваются потопами и поврежденной инфраструктурой.