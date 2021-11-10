Облачно и холодно: погода в Украине на 10 ноября (карта)

В течение дня в Украине осадков не ожидается/Коллаж: Сегодня

В среду, 10 ноября, по всей территории Украины ожидается небольшая облачность. В то же время украинцам следует ожидать морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в Украине осадков не предвидится. Ветер на западе и севере — южный, 3-8 м/сек. На востоке и севере — северный, 3-8 м/сек. Ожидается холодная погода.

На западе столбики термометров будут колебаться от +6 до + 10 градусов. На востоке прогнозируют 3-5 градуса тепла.

В северных регионах ожидается +3-7 градусов. На юге — 4-7 градусов тепла.

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В Киеве без осадков, +3-5 градуса.

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

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Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает.

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