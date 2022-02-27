Очереди на польской границе: сколько занимает дорога и как поляки принимают украинцев

До польской границы можно доехать тремя способами / Коллаж "Сегодня"

По данным ООН, из Украины выехало 150 тысяч беженцев. Половину из них приняла Польша. Как доехать до границы и что с собой взять?

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Как доехать?

До польской границы можно доехать тремя способами:

на машине,

на автобусе,

на поезде.

Автобус найти можно на ж/д вокзале. Стоимость разная: кто-то довезет до польского города за 700 гривен, но говорят, что цена может быть и 2000 гривен. Берут в основном женщин с детьми.

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Пробки начинаются задолго до границы. Например, вчера автобус остановился за 24 километра от пункта пропуска "Краковец". Поэтому некоторые выходят из автобусов и идут пешком до границы. Машин очень много. Люди стоят не один час, а некоторые и день. Чтобы люди не замерзли, на помощь вызываются местные жители и волонтеры. По пути раздают бесплатно чай и печенье, а иногда неравнодушные люди бесплатно довозят тех, кто идет пешком.

Сколько людей на границе

Уже на самой границе стоят тысячи людей. Среди них много матерей с маленькими детьми, женщины, мужчины, иностранцы. Школьник Богдан из Ивано-Франковска приехал с мамой.

"В первый день были странные чувства. Я собирался в школу, и тут ко мне зашел отец и сказал: ты никуда не собираешься, потому что в стране война. Мне страшно не было. Было страшно за семью. Сейчас я еду не в Польшу. Я еду в Чехию. Там брат. А надолго? Думаю, что это на время, пока все успокоится", – говорит Богдан.

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Украинские пограничники пускают по 10-20 человек, вероятно, чтобы избежать столпотворения на территории самого пропускного пункта. Некоторые люди стоят здесь часами.

"Мы тут стоим с семи утра. Уже и так, и так строились. И все равно не попали еще", – говорит "Сегодня" одна из женщин.

Приоритет – женщины с детьми. Кого пропустили – направляют на паспортный контроль. В итоге дорога из Киева в польский контрольно-пропускной пункт "Корчова" может занять почти 30 часов.

На территории самого пункта пропуска "Корчова" волонтеры всех кормят, поят чаем, дают вещи первой необходимости, к примеру детские памперсы. А дальше людей довозят до ближайшего населенного пункта, где расположен центр. Там волонтеры помогают с жильем в Польше.

Советы волонтеров

Что нужно взять с собой, если едете на машине или автобусе для пересечения границы с Польшей.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность (внутренний украинский паспорт или заграничный, свидетельство о рождении ребенка, медицинские документы). Если нет документов, то хотя бы фото.

Взять максимальные запасы воды, теплых вещей и еды. Также нужен пауэрбанк. Еще много топлива, если вы на машине. Нужно быть готовым на случай, если будете идти пешком – это займет несколько часов. На машине – несколько суток.

Где найти жилье в Польше

Найти жилье в Польше можно в специально оборудованных центрах (они находятся рядом с границами, куда обычно довозят людей на автобусах). Адреса можно найти на сайте, там и qr-коды с расположением.

В этих центрах волонтеры кормят, предоставляют помощь и помогают с поиском жильем. Оттуда можно уехать в другие города. Дополнительную информацию можно получить в инфоцентрах в Польше.

Вся информация на официальном сайте: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina-en (волонтеры советуют заезжать в эти центры, даже если вы едете на машине).

Вот группы, где можно следить о ситуации на границе:

- Грушів перехід взаємодопомога (@hrushiv_help)

- Краківець перехід взаємодопомога (@krakivets_help)

- Рава-Руська перехід взаємодопомога (@rawa_ruska_help)

- Угринів перехід взаємодопомога (@uhryniv_help)

- Устилуг перехід взаємодопомога (@ustyluh_help)

- Шегинi перехід взаємодопомога (@shehyni_help)

- Ягодин перехід взаємодопомога (@yagodyn_help)

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