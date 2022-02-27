Черги на польському кордоні: скільки займає дорога та як поляки приймають українців

До польського кордону можна доїхати трьома способами / Колаж "Сьогодні"

За даними ООН, з України виїхало 150 тисяч біженців. Половину їх прийняла Польща. Як доїхати до кордону та що із собою взяти?

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Як доїхати?

До польського кордону можна доїхати трьома способами:

на машині,

на автобусі,

на поїзді.

Автобус можна знайти на залізничному вокзалі. Вартість різна: хтось довезе до польського міста за 700 гривень, але кажуть, що ціна може бути 2000 гривень. Беруть переважно жінок із дітьми.

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Затори починаються задовго до кордону. Наприклад, учора автобус зупинився за 24 кілометри від пункту пропуску "Краковець". Тому дехто виходить з автобусів і йде пішки до кордону. Машин дуже багато. Люди стоять не одну годину, а деякі й день. Щоб люди не замерзли, на допомогу приходять місцеві жителі та волонтери. Дорогою роздають безкоштовно чай та печиво, а в деяких місцях небайдужі люди безплатно довозять тих, хто йде пішки.

Скільки людей на кордоні

Вже на самому кордоні стоять тисячі людей. Серед них багато матерів з маленькими дітьми, жінки, чоловіки, іноземці. Школяр Богдан з Івано-Франківська приїхав із мамою.

"У перший день були дивні почуття. Я збирався до школи, і тут до мене зайшов батько і сказав: ти нікуди не збираєшся, бо війна в країні. Мені страшно не було. Було страшно за сім'ю. Зараз я їду не до Польщі. Я їду до Чехії. Там брат. А чи надовго? Думаю, що це на якийсь час, поки все заспокоїться", – каже Богдан.

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Українські прикордонники запускають по 10-20 осіб, ймовірно, щоб уникнути натовпу на території самого пропускного пункту. Деякі люди стоять тут годинами.

"Ми тут стоїмо із сьомої ранку. Вже й так, і так шикувались. І все одно не потрапили ще", – каже "Сьогодні" одна із жінок.

Пріоритет – жінки з дітьми. Кого пропустили, тих спрямовують на паспортний контроль. У підсумку дорога з Києва до польського контрольно-пропускного пункту "Корчова" може зайняти майже 30 годин.

На території самого пункту пропуску "Корчова" волонтери всіх годують, поять чаєм, дають найнеобхідніші речі, наприклад дитячі памперси. А далі людей довозять до найближчого населеного пункту, де розміщений центр. Там волонтери допомагають із житлом у Польщі.

Поради волонтерів

Що потрібно взяти із собою, якщо їдете машиною або автобусом для перетину кордону з Польщею.

Слід мати документ, що посвідчує особу (внутрішній український паспорт або закордонний, свідоцтво про народження дитини, медичні документи). Якщо немає документів, то хоч би фото.

Взяти максимальні запаси води, теплих речей та їжі. Також потрібний павербанк. Ще багато пального, якщо їдете машиною. Потрібно бути готовим на той випадок, якщо йтимете пішки – це займе кілька годин. На машині – кілька діб.

Де знайти житло у Польщі

Знайти житло в Польщі можна у спеціально обладнаних центрах (вони поряд із кордонами, куди зазвичай довозять людей автобусами). Адреси можна знайти на сайті, там і QR-коди з розміщенням.

У цих центрах волонтери годують, надають допомогу та допомагають з пошуком житла. Звідти можна поїхати до інших міст. Додаткову інформацію можна отримати в інфоцентрах у Польщі.

Вся інформація на офіційному сайті: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina-en (волонтери радять заїжджати в ці центри, навіть якщо ви їдете на машині).

Ось групи, де можна стежити за ситуацією на кордонах:

- Грушів перехід взаємодопомога (@hrushiv_help)

- Краківець перехід взаємодопомога (@krakivets_help)

- Рава-Руська перехід взаємодопомога (@rawa_ruska_help)

- Угринів перехід взаємодопомога (@uhryniv_help)

- Устилуг перехід взаємодопомога (@ustyluh_help)

- Шегінi перехід взаємодопомога (@shehyni_help)

- Ягодин перехід взаємодопомога (@yagodyn_help)

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