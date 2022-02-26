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СЬОГОДНІ Новини України

Для біженців у Хмельницькому підготували місця поселення (адреси)

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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26 лютого, 15:31
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У Хмельницькому готові приймати переселенців із інших регіонів
Багато людей змушені були покинути свої будинки
Багато людей змушені були покинути свої будинки / Фото: Колаж: Сьогодні

Для біженців та переселенців, які тікають від російської військової агресії, у Хмельницькому підготовлено місця поселення. Про це повідомляє Молодіжна рада.

Адреси

  • Кінотеатр ім. Шевченка, вул. Проскурівська, 40
  • вул. З-Нова, 70/1, +380638212793, +380979761929, +380503764725, +380503390122
  • Клуб "СВ", вул. Свободи, 1а, +380687923479
  • Кафе "Ізюм", вул. Подільська, 93, +380674254545
  • Хмельницький Національний університет, вул. Інститутська, 11 +380979053027
  • Хмельницький електромеханічний коледж +380961199620
  • Садиба, Ружицька, +380964830221
  • Приміщення "Укртелеком", вул. Проскурівська, 13
  • Ресторан "Forrest", вул. Проскурівська, 66/1, +380980488488
  • Хостел, Ружицька, +380979539901
  • Будинок, Озерна, +380977473178
  • Фітнес-клуб "Спортленд", вул. Зарічанська, 3, +380986234939
  • Ресторан "Цукерка Потоцьких", вул. Грушевського, 66, +380671213030
  • ТЦ "Агора", вул. Старокостянтинівське шосе 2/1б, +380674454587
  • Відділення Хмельницького політехнічного коледжу, вул. Проспект Миру, 76/3
  • Будинок, Озерна, +380967172097
  • Спа-центр "Kamelot", вул. Львівське шосе, 74, +380974628777, +380677280868
  • Приватний ліцей "Гармонія", вул. Молодіжна, 12/1, +380978647876, +380676777389, +380680659081
  • ЗОШ №20, вул. Івана Павла ІІ.

У місті прийматимуть усіх. Якщо людей, які потребують допомоги, буде багато, там розгорнуть додаткові пункти у школах та інших приміщеннях.

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У зв'язку з нападом на Україну люди з Маріуполя, Мелітополя, Бердянська та Сумської області вже виїхали у напрямку Хмельницького.

Хто ще готовий приймати переселенців

В Ужгороді в історико-культурному комплексі "Совине гніздо" (вулиця Ференца Ракоці, 2) цілодобово працює центр прийому гуманітарної допомоги/пункт розподілу населення. Тут також щодня з 08:00 до 20:00 прийматимуть теплі речі, каремати, спальники, воду, медикаменти.

Голова Закарпатської області Віктор Микита дав доручення готувати приміщення, спортзали, клуби та інші об'єкти розміщення переселенців. Закарпаття межує із п'ятьма країнами – Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Чехією.

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На Харківщині заявили про готовність прийняти переселенців із Донбасу. На тлі загострення ситуації для людей із Луганської та Донецької областей.

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