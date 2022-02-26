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Для беженцев в Хмельницком подготовили места поселения (адреса)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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26 февраля, 15:31
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В Хмельницком готовы принимать переселенцев из других регионов
Много людей вынуждены были покинуть свои дома
Много людей вынуждены были покинуть свои дома / Фото: Коллаж: Сегодня

Для беженцев и переселенцев, убегающих от российской военной агрессии, в Хмельницком подготовлены места поселения. Об этом сообщает Молодежный совет.

Адреса

  • Кинотеатр им. Шевченко, ул. Проскуровская, 40
  • ул. З-Нова, 70/1, +380638212793, +380979761929, +380503764725, +380503390122
  • Клуб "СВ", ул. Свободы, 1а, +380687923479
  • Кафе "Изюм", ул. Подольская, 93, +380674254545
  • Хмельницкий национальный университет, ул. Институтская, 11, +380979053027
  • Хмельницкий электромеханический колледж, +380961199620
  • Частный дом, Ружическая, +380964830221
  • Помещение "Укртелеком", ул. Проскуровская, 13
  • Ресторан "Forrest", ул. Проскуровская, 66/1, +380980488488
  • Хостел, Ружическая, +380979539901
  • Дом, Озерная, +380977473178
  • Фитнес-клуб "Спортленд", ул. Заричанская, 3, +380986234939
  • Ресторан "Конфета Потоцких", ул. Грушевского, 66 +380671213030
  • ТЦ "Агора", ул. Староконстантиновское шоссе 2/1б, +380674454587
  • Отделение Хмельницкого политехнического колледжа, ул. Проспект Мира 76/3
  • Дом, Озерная, +380967172097
  • Спа-центр "Kamelot", ул. Львовское шоссе, 74, +380974628777, +380677280868
  • Частный лицей "Гармония", ул. Молодежная, 12/1, +380978647876, +380676777389, +380680659081
  • ЗОШ №20, ул. Иоанна Павла II.

В городе будут принимать всех. Если людей, нуждающихся в помощи, будет много, там развернут дополнительные пункты в школах и других помещениях.

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В связи с нападением на Украину, люди из Мариуполя, Мелитополя, Бердянска и Сумской области уже выехали в направлении Хмельницкого.

Кто еще готов принимать переселенцев

В Ужгороде в историко-культурном комплексе "Совиное гнездо" (улица Ференца Ракоци, 2) круглосуточно работает центр приема гуманитарной помощи/пункт распределения населения. Здесь также ежедневно с 08:00 до 20:00 будут принимать теплые вещи, карематы, спальники, воду, медикаменты.

Глава Закарпатской области Виктор Микита дал поручение готовить помещения, спортзалы, клубы и другие объекты для размещения переселенцев. Закарпатье граничит с пятью странами – Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Чехией.

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В Харьковской области заявили о готовности принять переселенцев из Донбасса. На фоне обострения ситуации для людей из Луганской и Донецкой областей.

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