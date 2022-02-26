Для беженцев в Хмельницком подготовили места поселения (адреса)

В Хмельницком готовы принимать переселенцев из других регионов

Много людей вынуждены были покинуть свои дома / Фото: Коллаж: Сегодня

Для беженцев и переселенцев, убегающих от российской военной агрессии, в Хмельницком подготовлены места поселения. Об этом сообщает Молодежный совет.

Адреса

Кинотеатр им. Шевченко, ул. Проскуровская, 40

ул. З-Нова, 70/1, +380638212793, +380979761929, +380503764725, +380503390122

Клуб "СВ", ул. Свободы, 1а, +380687923479

Кафе "Изюм", ул. Подольская, 93, +380674254545

Хмельницкий национальный университет, ул. Институтская, 11, +380979053027

Хмельницкий электромеханический колледж, +380961199620

Частный дом, Ружическая, +380964830221

Помещение "Укртелеком", ул. Проскуровская, 13

Ресторан "Forrest", ул. Проскуровская, 66/1, +380980488488

Хостел, Ружическая, +380979539901

Дом, Озерная, +380977473178

Фитнес-клуб "Спортленд", ул. Заричанская, 3, +380986234939

Ресторан "Конфета Потоцких", ул. Грушевского, 66 +380671213030

ТЦ "Агора", ул. Староконстантиновское шоссе 2/1б, +380674454587

Отделение Хмельницкого политехнического колледжа, ул. Проспект Мира 76/3

Дом, Озерная, +380967172097

Спа-центр "Kamelot", ул. Львовское шоссе, 74, +380974628777, +380677280868

Частный лицей "Гармония", ул. Молодежная, 12/1, +380978647876, +380676777389, +380680659081

ЗОШ №20, ул. Иоанна Павла II.

В городе будут принимать всех. Если людей, нуждающихся в помощи, будет много, там развернут дополнительные пункты в школах и других помещениях.

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В связи с нападением на Украину, люди из Мариуполя, Мелитополя, Бердянска и Сумской области уже выехали в направлении Хмельницкого.

Кто еще готов принимать переселенцев

В Ужгороде в историко-культурном комплексе "Совиное гнездо" (улица Ференца Ракоци, 2) круглосуточно работает центр приема гуманитарной помощи/пункт распределения населения. Здесь также ежедневно с 08:00 до 20:00 будут принимать теплые вещи, карематы, спальники, воду, медикаменты.

Глава Закарпатской области Виктор Микита дал поручение готовить помещения, спортзалы, клубы и другие объекты для размещения переселенцев. Закарпатье граничит с пятью странами – Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Чехией.

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В Харьковской области заявили о готовности принять переселенцев из Донбасса. На фоне обострения ситуации для людей из Луганской и Донецкой областей.