Одним абзацем. Главные заявления адвокатов днепровского стрелка

В настоящее время днепровский стрелок Артемий Рябчук находится в СИЗО / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве 12 февраля состоялась пресс-конференция адвокатов нацгвардейца Артемия Рябчука, который расстрелял своих товарищей и гражданскую женщину – вахтера.
Все, что нужно знать о заявлении адвокатов Рябчука
Как заявили адвокаты, состояние здоровья нацгвардейца удовлетворительное. Он находится в СИЗО в нормальных условиях. В то же время Рябчук еще не был на психиатрических экспертизах. По словам защитников, 21-летний стрелок в здравом уме. Рябчук не собирается совершать самоубийство или причинить себе вред. В письме солдат заявил, что адекватно оценивает окружающую себя действительность, находясь в следственном изоляторе. Он добавил, что в случае его смерти "в этом будут виновны другие люди". Однако, по словам защитников нацгвардейца, к Рябчуку в СИЗО пытались попасть представители Нацгвардии Украины – командование той части, где служил и до сих пор служит солдат. Кроме того, адвокат Дмитрий Павличенко объяснил, почему Рябчуку "нарисовали" статью 115 с возможным пожизненным заключением. По его словам, это делают, чтобы иметь возможность сотрудничать со следствием – ему могут предложить уменьшить срок за подписание документов. В то же время адвокаты уверены, что нацгвардейца освободят. Адвокат Денис Гордеев также заявил, что видео, на котором стрелял Рябчук, не является доказательством. По факту публикации этой записи ГБР начало расследование. Адвокаты написали более 10 заявлений о нарушениях правоохранителей во время расследования относительно стрельбы на "Южмаше": о преступлении, совершенном следователем, руководством ГБР, начальством воинской части, где служил Артемий Рябчук.
Что известно о расстреле
- Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
- Сначала Рябчук полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. Однако примерно через неделю внезапно отказался от своих показаний и сменил адвокатов.
- На время следствия Рябчук будет находиться под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
- В ходе служебного расследования подтвердилось, что в военной части в Днепре, где нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял пять человек, действительно были неуставные отношения.
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