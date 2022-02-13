Одним абзацом. Головні заяви адвокатів дніпровського стрільця

Наразі дніпровський стрілець Артемій Рябчук перебуває у СІЗО / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 12 лютого відбулася пресконференція адвокатів нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів та цивільну жінку – вахтера.

Все, що потрібно знати про заяву адвокатів Рябчука

Як заявили адвокати, стан здоров'я нацгвардійця задовільний. Він перебуває у СІЗО у нормальних умовах. Водночас Рябчук ще не був на психіатричних експертизах. За словами захисників, 21-річний стрілець у здоровому глузді. Рябчук не збирається вчиняти самогубство або заподіяти собі шкоди. У листі солдат заявив, що адекватно оцінює навколишню дійсність, перебуваючи у слідчому ізоляторі. Він додав, що у разі його смерті "у цьому винні інші люди" . Проте, за словами захисників нацгвардійця, до Рябчука у СІЗО намагалися потрапити представники Нацгвардії України – командування тієї частини, де служив і досі служить солдат. Крім того, адвокат Дмитро Павліченко пояснив, чому Рябчуку "намалювали" статтю 115 із можливим довічним ув'язненням. За його словами, це роблять, щоб мати можливість співпрацювати зі слідством – йому можуть запропонувати скоротити термін за підписання документів. Водночас адвокати впевнені, що нацгвардійця звільнять. Адвокат Денис Гордєєв також заявив, що відео, на якому стріляв Рябчук, не є доказом. За фактом публікації цього запису ДБР розпочало розслідування. Адвокати написали більше 10 заяв про порушення правоохоронців під час розслідування щодо стрілянини на "Південмаші": про злочин, скоєний слідчим, керівництвом ДБР, начальством військової частини, де служив Артемій Рябчук.

Що відомо про розстріл

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня . Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати. Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.

Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

"Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Спочатку Рябчук повністю визнав провину та пішов на угоду зі слідством. Проте приблизно через тиждень раптово відмовився від своїх свідчень та змінив адвокатів.

На час слідства Рябчук перебуватиме під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

У ході службового розслідування підтвердилося, що у військовій частині Дніпра, де нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв п'ять осіб, справді були позастатутні стосунки.

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