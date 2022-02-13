Одним абзацом. Головні заяви адвокатів дніпровського стрільця

Наразі дніпровський стрілець Артемій Рябчук перебуває у СІЗО / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві 12 лютого відбулася пресконференція адвокатів нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів та цивільну жінку – вахтера.
Все, що потрібно знати про заяву адвокатів Рябчука
Як заявили адвокати, стан здоров'я нацгвардійця задовільний. Він перебуває у СІЗО у нормальних умовах. Водночас Рябчук ще не був на психіатричних експертизах. За словами захисників, 21-річний стрілець у здоровому глузді. Рябчук не збирається вчиняти самогубство або заподіяти собі шкоди. У листі солдат заявив, що адекватно оцінює навколишню дійсність, перебуваючи у слідчому ізоляторі. Він додав, що у разі його смерті "у цьому винні інші люди" . Проте, за словами захисників нацгвардійця, до Рябчука у СІЗО намагалися потрапити представники Нацгвардії України – командування тієї частини, де служив і досі служить солдат. Крім того, адвокат Дмитро Павліченко пояснив, чому Рябчуку "намалювали" статтю 115 із можливим довічним ув'язненням. За його словами, це роблять, щоб мати можливість співпрацювати зі слідством – йому можуть запропонувати скоротити термін за підписання документів. Водночас адвокати впевнені, що нацгвардійця звільнять. Адвокат Денис Гордєєв також заявив, що відео, на якому стріляв Рябчук, не є доказом. За фактом публікації цього запису ДБР розпочало розслідування. Адвокати написали більше 10 заяв про порушення правоохоронців під час розслідування щодо стрілянини на "Південмаші": про злочин, скоєний слідчим, керівництвом ДБР, начальством військової частини, де служив Артемій Рябчук.
Що відомо про розстріл
- Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.
- Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.
- Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
- Спочатку Рябчук повністю визнав провину та пішов на угоду зі слідством. Проте приблизно через тиждень раптово відмовився від своїх свідчень та змінив адвокатів.
- На час слідства Рябчук перебуватиме під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.
- У ході службового розслідування підтвердилося, що у військовій частині Дніпра, де нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв п'ять осіб, справді були позастатутні стосунки.
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