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Не виновен? Адвокат Рябчука заявил, что видео стрельбы – не доказательство

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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12 лютого, 13:49
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По словам защитников нацгвардейца, видео не является частью досудебного расследования
Адвокати не вважають доказом відео стрілянини з Рябчуком.
Адвокати не вважають доказом відео стрілянини з Рябчуком. / Фото: Колаж: Сьогодні

Адвокат Денис Гордеев заявил, что видео, которое попало в интернет после стрельбы в Днепре, не является доказательством вины Артемия Рябчука.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в субботу, 12 февраля.

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По его словам, видео попало в Сеть от следователя или органов следствия. После этого ДБР начало расследование, чтобы привлечь к ответственности за превышение властных полномочий. Кого именно могут привлечь к ответственности, адвокат не указал.

"Поэтому это вопрос к ним, что там изображено на этом видео. Мы этим видео пользуемся исключительно в пределах того, что мы просто осматриваем страницы в интернете, а не как факт или доказательство. Потому что ни фактом, ни доказательством оно не есть. Если мы получим информацию о том, что это видео является частью досудебного расследования, то обязательно озвучим свою позицию представителям СМИ", – сказал адвокат.

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