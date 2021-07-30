"Официально его нет". В СБУ отказали адвокату во встрече с Чаусом

Служба безопасности Украины еще никак не прокомментировала спецоперацию с судьей

Где было сделано фото Чауса, пока не известно. Коллаж "Сегодня"

Адвокату Ростиславу Кравцу отказали во встрече с клиентом Николаем Чаусом. Потому что в СБУ не подтверждают присутствие судьи на их территории.

Об этом адвокат Ростислав Кравец сообщил в комментарии "Сегодня".

"Вышел представитель СБУ и сообщил, что меня не могут допустить к Николаю Чаусу, потому что официально Николай Чаус отсутствует в здании СБУ. Весь разговор закончился, больше для меня нет смысла здесь находиться", – рассказал Кравец.

Кравец до официальных объявлений от Службы не может разыскивать своего подзащитного. Завтра он подаст официальные адвокатские вопросы, однако не сомневается, что Чаус найдется именно в управлении Службы.

"По моему мнению, он находится в СБУ", – отметил адвокат.

По мнению защитника, решается вопрос о подследственности того дела, которое рассматривает НАБУ. На сегодня, считает адвокат, нахождение судьи в СБУ ничем не оправдано.

Почему Чауса "обнаружили" именно в селе Винницкой области – Кравец думает, что это связано с близостью молдавской границы.

"Я считаю, что у него не было даже секунды времени пребывать на свободе. Я считаю, что его туда привезли правоохранители и сразу же оттуда забрали. Потому что в противном случае ему бы дали пообщаться с женой, набрать ее", – уверен адвокат.

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