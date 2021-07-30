"Офіційно його немає". В СБУ відмовили адвокату у зустрічі з Чаусом

Служба безпеки України ще ніяк не прокоментувала спецоперацію з суддею

Де було зроблено фото Чауса, поки не відомо. Колаж "Сьогодні"

Адвокату Ростиславу Кравцю відмовили у зустрічі з клієнтом Миколою Чаусом. Тому що в СБУ не підтверджують присутність судді на їхній території.

Про це адвокат Ростислав Кравець повідомив в коментарі "Сьогодні".

"Вийшов представник СБУ і повідомив, що мене не можуть допустити до Миколи Чауса, тому що офіційно Микола Чаус відсутній в будівлі СБУ. Вся розмова закінчилася, більше для мене немає сенсу тут перебувати", – розповів Кравець.

Кравець до офіційних оголошень від Служби не може розшукувати свого підзахисного. Завтра він подасть офіційні адвокатські запити, проте не сумнівається, що Чаус знайдеться саме в управлінні Служби.

"На мою думку, він знаходиться в СБУ", – зазначив адвокат.

На думку захисника, вирішується питання про підслідність тієї справи, яку розглядає НАБУ. На сьогодні, вважає адвокат, знаходження судді у СБУ нічим не виправдане.

Чому Чауса "виявили" саме в селі Вінницькій області – Кравець думає, що це пов'язано з близькістю молдовського кордону.

"Я вважаю, що у нього не було навіть секунди часу перебувати на свободі. Я вважаю, що його туди привезли правоохоронці і відразу ж звідти забрали. Тому що в іншому випадку йому б дали поспілкуватися з дружиною, набрати її", – впевнений адвокат.

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