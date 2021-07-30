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Пропажа Чауса в трусах розриває соцмережі: фотожаби на невловимого суддю

30 липня 2021 18:32

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук

Користувачі обігрують пропажу екс-судді, його зовнішній вигляд при арешті і обід

У соцмережах активно обговорюють пропажу Миколи Чауса / Колаж "Сегодня"

У соцмережах активно обговорюють пропажу Миколи Чауса / Колаж "Сегодня"

Складно українцям ставитися серйозно до чергового витку історії із збіглим екс-суддею Дніпровського райсуду Києва Миколи Чаусом , який постійно пропадає у правоохоронців. Сьогодні на чергову заяву Національного антикорупційного бюро (НАБУ), що Чаус спочатку знайшовся в одному з сіл Вінницької області, а потім загубився, користувачі соцмереж відповіли фотожабами.

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Головним приводом для іронії став той факт, що НАБУ заявило про те, що місцезнаходження Чауса після обіду знову стало невідомим.

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Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян пов'язав сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки і оборони України з затриманням біглого судді.

Активно обігравалося і фото колишнього судді під час затримання, на якому він постав перед силовиками в нижній білизні.

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Суддя Чаус знайшовся у селі на Вінничині в самих трусах (фото)
Чаус знайшовся у Вінницькій області. Фото t.me/vvlashchenko

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Без політичного підґрунтя, звичайно, теж не обійшлося.

А оскільки суддя примудряється успішно ховатися від правосуддя вже не один рік, деякі користувачі соцмереж порівняли його з головним героєм американського телесеріалу "Доктор Хаус".

Нагадаємо, що сьогодні агентство Цензор.НЕТ з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що п охіщенний в Молдові на початку квітня суддя Микола Чаус несподівано знайшовся в Вінницькій області.

Через пару годин в Facebook Національне антикорупційне бюро повідомило, що станом на 15:30 суддя був затриманий поліцією, але на зв'язок з НАБУ правоохоронці не виходили.

3 квітня в центрі молдавської столиці сталося викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України і оголошений в міжнародний розшук. В свою чергу в СБУ за фактом викрадення Чауса відкрили справу .

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