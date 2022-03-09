Оккупанты нанесли новый бомбовый удар по Житомиру (видео)

/ Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

В сети опубликовали видео авиаудара российских оккупантов по Житомиру.

Видео у себя на странице в Telegram выложил журналист Андрей Цаплиенко.

Реклама

Новый удар

Как отмечает свидетель, удар был нанесен по мосту в Житомире. Рядом находится военный аэродром в Озерном.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Реклама

В Житомире ракета попала в школу

В Житомире из воздуха обстреляли лицей №25, который находится в центре города. Было эвакуировано 5 человек.

"Только что был нанесен ракетный или бомбовый удар по 25-й школе. Относительно жертв и пострадавших немного позже. Фактически половина школы разрушена. Идут спасательные роботы. Дальше предоставим следующую информацию", – сообщил мэр города.

14-й день войны в Украине

Украинские защитники уже четырнадцатый день отражают атаки российских оккупантов. Пока войскам РФ прогнозируют позорный конец "операции в Украине", как ее называют оккупанты, всей стране-агрессору грозит дефолт.

Силы ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, из которой обстреливали городские районы Харькова. По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты отступили в Россию через границу.

Реклама

Из-за российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась полностью без электроснабжения.

Российские военные, которые попадают в плен, начали признаваться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину.

Тем временем ЧАЭС обесточена: через 48 часов может вырваться радиация – об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, по состоянию на 7 марта, с начала вторжения армии России в Украину, погибли 474 гражданских лица и еще 861 человек получил ранения. Такие данные имеет миссия ООН по правам человека.

Читайте также: