Оккупанты захватили 70% территории Луганской области

На захваченной территории уже распространяется российская пропаганда и фейки/Фото: коллаж: "Сегодня"
Враг оккупировал примерно 70% территории Луганской области, где настраивают российское телевидение и контроль за гражданскими.
Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
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"Оккупировано сейчас уже 70 процентов территории Луганской области", — заявил Гайдай.
На захваченных оккупантами территориях уже начинают подключать российское телевидение. На этих территориях уже распространяется российская пропаганда и фейки.
"Не бойтесь оккупантов, не верьте их пропаганде, берегите свою жизнь и веру в Украину. Не идите на службу к врагу, служите только нашим людям и своей стране. Не помогайте убийцам", — отметил Гайдай.
Ситуация за прошедшие сутки
- По данным Министерства обороны Украины, российские оккупанты пытаются восстановить пути логистического обеспечения собственных подразделений. Но украинские герои им постоянно в этом мешают.
- Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 11 марта заявил, что украинцы дают бой оккупантам уже 16-й день — вчетверо дольше, чем враг планировал свое вторжение.
- Согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 18:00 11 марта, противник продолжает ведение наступательной операции против Украины и готовится продолжать наступление.
- Одесса готовится к возможного окружения русскими войсками. О целях оккупантов преступной страны заявил на брифинге мэр Одессы Геннадий Труханов, готовящий Одессу к возможному негативному сценарию.