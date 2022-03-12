Окупанти захопили 70% території Луганської області

На захопленій території вже поширюється російська пропаганда і фейки/Фото: колаж: "Сьогодні"

Ворог окупував приблизно 70% території Луганської області, де налаштовують російське телебачення та контроль за цивільними.

Про це повідомив очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Реклама

Деталі

"Окуповано зараз вже 70 відсотків території Луганської області", — заявив Гайдай.

На захоплених окупантами територіях починають вже підключати російське телебачення. На цих територіях вже поширюється російська пропаганда і фейки.

"Не бійтеся окупантів, не вірте їхній пропаганді, бережіть своє життя і віру в Україну. Не йдіть на службу до ворога, служіть тільки нашим людям та своїй країні. Не допомагайте вбивцям", — зазначив Гайдай.

Ситуація минулої доби

За даними Міністерства оборони України, російські окупанти намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення власних підрозділів . Але українські герої їм постійно у цьому заважають.

. Але українські герої їм постійно у цьому заважають. Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців 11 березня заявив, що українці дають бій окупантам вже 16-й день – учетверо довше, ніж ворог планував своє вторгнення .

. Згідно з оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 18.00 11 березня, противник продовжує ведення наступальної операції проти України та готується продовжувати наступ .

. Одеса готується до можливого оточення російськими військами. Про цілі окупантів злочинної країни заявив на брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, який готує місто до можливого негативного сценарію.

Читайте також