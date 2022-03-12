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Оккупанты почти не продвинулись в Украине, но палили по Беларуси – как прошел 16-й день войны

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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12 марта, 01:26
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Российские военные провалили планы по наступлению на территории Украины, поэтому начали новые провокации – что рассказали в Генштабе
ВСУ сдерживают оккупантов
ВСУ сдерживают оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают наступательную операцию в Украине и обстреляли приграничные населенные пункты Копаны, Бухлычи и Верхней Теребежев в Беларуси. К счастью, никто не пострадал. Коварную операцию РФ провела, чтобы втянуть в войну еще и Беларусь.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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ВСУ с другими силами обороны дают достойный отпор российским захватчикам и наносят урон в живой силе и военной технике..

  • На Полесском направлении наступательных действий со стороны оккупантов не было. Противник продолжает удерживать рубеж в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. 11 марта оккупанты пытались перегруппироваться и восстановить боеспособность.
  • На Северском направлении враг пытается наступать по направлениям сел Зазимья и Вишенки. На отдельных участках имеет частичный успех. Чтобы заблокировать Чернигов с юго-западной стороны, враг хочет занять Михаил-Коцюбинское и Шестовицу.
  • На Слобожанском направлении враг сосредоточил силы в районах Северодонецка, Сватово, Купянска, Большой Писаревки, Московский Бобряк, Лебедин. Однако пока активного наступления там нет, оккупанты перемещают резервы в Сумы.
  • На Донецком и Таврическом направлениях войска РФ сосредоточились на захвате украинских Мариуполя и Северодонецка.
  • На Южнобужском направлении враг удерживает ранее захваченный рубеж. Отдельные подразделения противника закрепились в районах Степного, Щербаков и продолжают выполнять задания возле города Играй Поле.

Кроме того, оккупанты с помощью бомбардировщиков Ту-95 выпустили крылатые ракеты воздушного базирования по городам Луцк, Днепр и Ивано-Франковск. Для этого использовали не менее шести самолетов и 10 крылатых ракет.

"Враг безуспешно пытается восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений. На временно захваченных территориях проходят антироссийские митинги", – добавили в Генштабе.

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Обстановка

  • По данным Министерство обороны Украины, российские оккупанты пытаются восстановить пути логистического обеспечения собственных подразделений. Но украинские герои им постоянно в этом мешают.
  • Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 11 марта заявил, что украинцы дают бой оккупантам уже 16-й день – в четыре раза дольше, чем враг планировал на свое вторжение.
  • Одесса готовится к возможному окружению российскими войсками. О целях оккупантов преступной страны заявил на брифинге мэр Одессы Геннадий Труханов, который готовит Одессу к возможному негативному сценарию.

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