Омикрон отступает? В Украине расширили желтую зону – список областей

Ситуация с коронавирусом улучшается. / Фото: Коллаж: Сегодня
По состоянию на утро 14 февраля в Украине снова обновили карантинные зоны. Ситуация с коронавирусом улучшилась в Киеве и в двух областях.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Теперь в желтой зоне три региона. Еще пять областей – в красной. Остальные находятся в оранжевой зоне карантинных ограничений.
Карантинные зоны 14 февраля
Желтая:
- город Киев,
- Полтавская область,
- Харьковская область.
Красная:
- Закарпатская область;
- Ровенская область;
- Ивано-Франковская область;
- Луганская область;
- Хмельницкая область.
В оранжевой зоне карантина находятся остальные области.
Карантинные зоны в Украине. Фото: скриншот с сайта Минздрава
Ситуация с коронавирусом
За сутки, 13 февраля, в Украине зафиксировали 16 993 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди них – 1 447 детей, а также 252 медработника.
За минувшие сутки госпитализировали – 2 270 человек, умерли – 142 человека, вылечились – 9 338 человек.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 2 293;
- Винницкая область – 401;
- Волынская область – 445;
- Днепропетровская область – 1171;
- Донецкая область – 737;
- Житомирская область – 739;
- Закарпатская область – 292;
- Запорожская область – 468;
- Ивано-Франковская область – 436;
- Киевская область – 530;
- Кировоградская область – 258;
- Луганская область – 245;
- Львовская область – 736;
- Николаевская область – 746;
- Одесская область – 1519;
- Полтавская область – 222;
- Ровенская область – 395;
- Сумская область – 500;
- Тернопольская область – 361;
- Харьковская область – 1107;
- Херсонская область – 721;
- Хмельницкая область – 564;
- Черкасская область – 823;
- Черновицкая область – 571;
- Черниговская область – 713.
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