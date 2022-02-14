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Омикрон отступает? В Украине расширили желтую зону – список областей

Инна Собора
14 февраля, 09:22
По состоянию на 14 февраля три региона страны перешли в желтую зону карантинных ограничений

Ситуация с коронавирусом улучшается. / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 14 февраля в Украине снова обновили карантинные зоны. Ситуация с коронавирусом улучшилась в Киеве и в двух областях.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Теперь в желтой зоне три региона. Еще пять областей – в красной. Остальные находятся в оранжевой зоне карантинных ограничений.

Карантинные зоны 14 февраля

Желтая:

  • город Киев,
  • Полтавская область,
  • Харьковская область.

Красная:

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  • Закарпатская область;
  • Ровенская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Луганская область;
  • Хмельницкая область.

В оранжевой зоне карантина находятся остальные области.

Карантинные зоны в Украине. Фото: скриншот с сайта Минздрава

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Ситуация с коронавирусом

За сутки, 13 февраля, в Украине зафиксировали 16 993 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди них – 1 447 детей, а также 252 медработника.

За минувшие сутки госпитализировали – 2 270 человек, умерли – 142 человека, вылечились – 9 338 человек.

Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 2 293;
  • Винницкая область – 401;
  • Волынская область – 445;
  • Днепропетровская область – 1171;
  • Донецкая область – 737;
  • Житомирская область – 739;
  • Закарпатская область – 292;
  • Запорожская область – 468;
  • Ивано-Франковская область – 436;
  • Киевская область – 530;
  • Кировоградская область – 258;
  • Луганская область – 245;
  • Львовская область – 736;
  • Николаевская область – 746;
  • Одесская область – 1519;
  • Полтавская область – 222;
  • Ровенская область – 395;
  • Сумская область – 500;
  • Тернопольская область – 361;
  • Харьковская область – 1107;
  • Херсонская область – 721;
  • Хмельницкая область – 564;
  • Черкасская область – 823;
  • Черновицкая область – 571;
  • Черниговская область – 713.

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