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Омікрон відступає? В Україні розширили жовту зону – список областей

Інна Собора
14 лютого, 09:22
Станом на 14 лютого, три регіони країни перейшли в жовту зону карантинних обмежень

Ситуація з коронавірусом покращується. / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок, 14 лютого, в Україні знову оновили карантинні зони. Ситуація з коронавірусом покращилася в Києві та ще двох областях.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Тепер у жовтій зоні три регіони. Ще п'ять областей – у червоній. Решта знаходяться у помаранчевій зоні карантинних обмежень.

Карантинні зони 14 лютого

Жовта:

  • місто Київ,
  • Полтавська область,
  • Харківська область.

Червона:

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  • Закарпатська область;
  • Рівненська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Луганська область;
  • Хмельницька область.

У помаранчевій зоні карантину перебувають решта областей.

Карантинні зони в Україні. Фото: скриншот з сайту МОЗ

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Ситуація з коронавірусом

За добу, 13 лютого, в Україні зафіксували 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед них – 1 447 дітей, а також 252 медпрацівники.

За минулу добу госпіталізували – 2 270 людей, померли – 142 особи, вилікувалися – 9 338 людей.

Кількість заражених у регіонах за добу:

  • м. Київ – 2 293;
  • Вінницька область – 401;
  • Волинська область – 445;
  • Дніпропетровська область – 1171;
  • Донецька область – 737;
  • Житомирська область – 739;
  • Закарпатська область – 292;
  • Запорізька область – 468;
  • Івано-Франківська область – 436;
  • Київська область – 530;
  • Кіровоградська область – 258;
  • Луганська область – 245;
  • Львівська область – 736;
  • Миколаївська область – 746;
  • Одеська область – 1519;
  • Полтавська область – 222;
  • Рівненська область – 395;
  • Сумська область – 500;
  • Тернопільська область – 361;
  • Харківська область – 1107;
  • Херсонська область – 721;
  • Хмельницька область – 564;
  • Черкаська область – 823;
  • Чернівецька область – 571;
  • Чернігівська область – 713.

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