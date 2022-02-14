COVID-19 в Украине: за сутки обнаружили еще более 16 тысяч заболевших

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14 февраля. Майкл Рубенс Блумберг. В этот день ровно 80 лет назад родился один из самых богатых людей планеты, учредитель и владелец ведущего поставщика мировых финансовых новостей Bloomberg, кандидат в президенты США, 108-й мэр Нью-Йорка...

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