Омикрон поражает переболевших. Сколько украинцев могут заразиться повторно

В Украине все больше случаев повторного заражения COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие вакцинированные люди болеют коронавирусом повторно. Врач предупредил, что таких случаев может стать больше из-за штамма омикрон.

Об этом сказал в блиц-интервью ТСН.ua врач, советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий.

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По его словам, есть надежда на то, что штамм омикрон будет такой, как в Великобритании, и у нас будет малое количество госпитализаций.

10% украинцев, уже болевших COVID-19, могут повторно заболеть, инфицировавшись омикроном.

"Что я сейчас вижу: во-первых, действительно, сейчас – так, как в Великобритании заявили, что 10% населения будет болеть повторно с омикроном. Это уже на 1 миллион человек — 100 тысяч ранее болевших", — сказал Жиравецкий.

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Он сказал, что в Украине уже достаточно много людей, которые раньше болели COVID-19, но все же инфицировались омикроном. И таких случаев в дальнейшем будет еще больше.

Жиравецкий добавил, что многие вакцинированные люди болеют повторно. Среди них есть те, кто второй раз переносит болезнь легко.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 25 января, в Украине зафиксирован 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Это на 5203 больше, чем за 24 января.

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За прошлые сутки: