Омікрон вражає перехворілих. Скільки українців можуть заразитися повторно

В Україні все більше випадків повторного зараження COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато вакцинованих людей хворіють коронавірусом повторно. Лікар попередив, що таких випадків може стати більше через штам омікрон.

Про це сказав у бліц-інтерв'ю ТСН.ua лікар, радник мера Львова з медичних питань Тарас Жиравецький.

Реклама

За його словами, є надія на те, що штам омікрон буде таким, як у Великій Британії, і у нас буде мала кількість госпіталізацій.

10% українців, які вже хворіли на COVID-19, можуть повторно захворіти, інфікувавшись омікроном.

"Що я зараз бачу: по-перше, дійсно, зараз – так, як у Великій Британії заявили, що 10% населення хворітиме повторно з омікроном. Це вже на 1 мільйон людей – 100 тисяч раніше хворих", – сказав Жиравецький.

Реклама

Він сказав, що в Україні вже досить багато людей, які раніше хворіли на COVID-19, але все ж таки інфікувалися омікроном. І таких випадків надалі буде ще більше.

Жировецький додав, що багато вакцинованих людей хворіють повторно. Серед них є ті, хто вдруге легко переносить хворобу.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 25 січня, в Україні зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Це на 5203 більше, ніж за 24 січня.

Реклама

Минулої доби: