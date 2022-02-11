Опасные таблетки от COVID-19 и более 40 тысяч заболевших: что происходит с эпидситуацией в Украине

За сутки от COVID-19 вылечились 20 850 украинцев / Коллаж "Сегодня"
В Украине количество заболевших ежедневно растет на десятки тысяч. Из-за этого украинские ученые разработали комбинированные тесты для определения опасных вирусов и состояния иммунной системы. Также в стране появились таблетки от COVID-19. Однако Минздрав предупреждает, что покупать их опасно.
Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о том, какая ситуация с COVID-19 в Украине.
Статистика в Украине
За минувшие сутки, 10 февраля, в Украине зафиксировали 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.Среди новых больных 3369 детей и 1247 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 936 человек;
- летальных исходов – 236;
- вылечились – 20 850 человек.
В Украине ученые разработали комбинированные тесты
Украинские ученые разработали комбинированные тесты для определения опасных вирусов и состояния иммунной системы. Всего есть пять различных комбинированных тест-систем для одновременного выявления коронавируса, гриппа и других опасных респираторных вирусов:
- эпидемического гриппа А и Б
- парагриппа 1-3
- респираторно-синцитиальных вирусов А и В
- ортопневмовирусов человека
- риновирусов
- кори
C кем избегать встреч, чтобы не заразиться COVID-19
Чтобы снизить риск заболеваемости на COVID-19, нужно соблюдать все противоэпидемические правила и ограничить круг контактных лиц. Коронавирусная болезнь может протекать бессимптомно. А заразиться можно в местах, где вы меньше всего ожидаете.
Контакты высокого риска:
- члены семьи инфицированного,
- уязвимые контактные люди по состоянию здоровья,
- люди, которые находятся в закрытых помещениях с высокой степенью риска (больницы и учреждения долгосрочного ухода и т.п.).
Контакты низкого риска:
- получившие полный курс прививки и ревакцинацию.
Почему опасно покупать таблетки от ковида?
В аптеках Хмельницкого начали продавать "Молнупиравир", который используют для лечения COVID-19. Однако медики утверждают, что таблеток в продаже нет. Вероятно, что злоумышленники продают фальсификат.
"Молнупиравир" пока не планируют продавать через аптеки. Таблетки будут доступны украинцам, которые в них нуждаются. Люди их получат абсолютно бесплатно, но только по назначению врача.
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