"Оранжевых" областей стало больше: в Украине обновили карантинные зоны

Желтую зону карантина в Украине сократили / Фото: Коллаж: Сегодня
Минздрав обновил карантинные зоны в Украине. По состоянию на 29 ноября в Украине расширилась оранжевая зона.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона
- г. Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
Оранжевая зона
- Полтавская,
- Закарпатская.
Желтая зона
- Тернопольская,
- Кировоградская,
- Черновицкая,
- Харьковская.
Коронавирус в Украине
За сутки 28 ноября в Украине зафиксировано 5804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни (заболело детей – 530, медработников – 72).
Также за прошлые сутки:
- госпитализированы – 2082 человека;
- летальных исходов – 297;
- выздоровели – 10 477.
Вакцинировались против коронавируса 93 970 человек. Одну дозу получили 31 069 человек, полностью иммунизированы – 62 901 человек.
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