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"Оранжевых" областей стало больше: в Украине обновили карантинные зоны

Юлия Гаврилюк
29 ноября, 10:40
В Украине в желтой зоне карантина теперь находятся 4 области

Желтую зону карантина в Украине сократили / Фото: Коллаж: Сегодня

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине. По состоянию на 29 ноября в Украине расширилась оранжевая зона.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона

  • г. Киев,
  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская,
  • Волынская
  • Черкасская,
  • Винницкая.

Оранжевая зона

  • Полтавская,
  • Закарпатская.

Желтая зона

  • Тернопольская,
  • Кировоградская,
  • Черновицкая,
  • Харьковская.

Коронавирус в Украине

За сутки 28 ноября в Украине зафиксировано 5804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни (заболело детей – 530, медработников – 72).

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Также за прошлые сутки:

  • госпитализированы – 2082 человека;
  • летальных исходов – 297;
  • выздоровели – 10 477.

Вакцинировались против коронавируса 93 970 человек. Одну дозу получили 31 069 человек, полностью иммунизированы – 62 901 человек.

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