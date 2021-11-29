"Помаранчевих" областей побільшало: в Україні оновили карантинні зони

"Жовту зону" карантину в Україні скоротили / Фото: Колаж: Сьогодні

МОЗ оновило карантинні зони в Україні. Станом на 29 листопада в Україні розширилася "помаранчева зона".

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

м. Київ,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська,

Волинська

Черкаська,

Вінницька.

"Помаранчева зона"

Полтавська,

Закарпатська.

"Жовта зона"

Тернопільська,

Кіровоградська,

Чернівецька,

Харківська .

Коронавірус в Україні

За добу 28 листопада в Україні зафіксовано 5804 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (захворіло дітей – 530, медпрацівників – 72).

Реклама

Також минулої доби:

госпіталізовано – 2082 особи;

летальних наслідків – 297;

одужали – 10 477.

Вакцинувалися проти коронавірусу 93 970 людей. Одну дозу отримали 31 069 людей, повністю імунізовано – 62 901 людина.

Читайте також: