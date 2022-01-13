Оранжевых стало больше. В Украине обновили карантинные зоны – список

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине увеличилось количество оранжевых зон адаптивного карантина. К списку добавилась Ивано-Франковская область, которая по показателям прошедших суток оказалась среди лидеров по заболеваемости.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Таким образом, три области сейчас в оранжевой зоне. В частности, на Прикарпатье превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. В Сумской данный показатель превышен уже несколько дней подряд. А вот в Херсонской области динамика уровня госпитализаций не в пределах нормы не менее трех дней.
Карантинные зоны 13 января
Оранжевые
- Ивано-Франковская,
- Сумская,
- Херсонская области.
Желтые
- г. Киев,
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская область.
Новая волна коронавируса
По данным Национальной академии наук, после новогодних праздников количество положительных тестов возросло почти на 40%. Сравнение проводилось с последними днями декабря.
В то же время выросло и количество тестирований на коронавирус, а также объемы положительных тестов. Среднее количество новых заболеваний в Украине составляет до 4540 в день, среднее количество летальных исходов – 158 в день в среднем за последнюю неделю.
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