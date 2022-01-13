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Оранжевых стало больше. В Украине обновили карантинные зоны – список

Инна Собора
13 января, 08:51
За последние сутки заметно усложнилась COVID-ситуация еще в одном регионе

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине увеличилось количество оранжевых зон адаптивного карантина. К списку добавилась Ивано-Франковская область, которая по показателям прошедших суток оказалась среди лидеров по заболеваемости.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Таким образом, три области сейчас в оранжевой зоне. В частности, на Прикарпатье превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. В Сумской данный показатель превышен уже несколько дней подряд. А вот в Херсонской области динамика уровня госпитализаций не в пределах нормы не менее трех дней.

Карантинные зоны 13 января

Оранжевые

  • Ивано-Франковская,
  • Сумская,
  • Херсонская области.

Желтые

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  • г. Киев,
  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская область.

Новая волна коронавируса

По данным Национальной академии наук, после новогодних праздников количество положительных тестов возросло почти на 40%. Сравнение проводилось с последними днями декабря.

В то же время выросло и количество тестирований на коронавирус, а также объемы положительных тестов. Среднее количество новых заболеваний в Украине составляет до 4540 в день, среднее количество летальных исходов – 158 в день в среднем за последнюю неделю.

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