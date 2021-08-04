"Осень придет – обоих посадим!" Богдан сделал предложение Чаусу

Экс-глава Офиса президента в шутку предложил бывшему судье – взяточнику свои услуги адвоката, но выдвинул условие

Андрей Богдан в шутку сделал предложение Николаю Чаусу / коллаж "Сегодня"

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, который недавно пошло пошутил над Аваковым, в этот раз обратил внимание на экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса и сделал ему "предложение".

Соответствующий пост Богдан опубликовал в Facebook после того, как стало известно о задержании Чауса НАБУ.

Так, экс-глава ОП предложил экс-судье "всех сдать" и пообещал его в таком случае свои адвокатские услуги.

"Николай Алексеевич, а помните как все начиналось? Давайте так – я вас защищаю, а вы всех сдаете в обмен на свободу? И тех и этих. Осень придет – обоих посадим!" – написал Богдан.

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Напомним, с бывшим судьей Николаем Чаусом, который находился в розыске в Украине за взяточничество и пребывал на территории Молдовы, ранее разгорелся целый "сериал":

Вначале стало известно, что неизвестные похитили Николая Чауса и вывезли его из Молдовы. При этом сам похищенный публиковал видео в интернете.

и вывезли его из Молдовы. При этом сам похищенный публиковал видео в интернете. 30 июля Николая Чауса неожиданно обнаружили в одном из сел Винницкой области . Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы.

. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. Полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев.

и повезла в Киев. Далее сотрудники НАБУ на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановиться .

. 1 августа адвокат судьи Николая Чауса Ростислав Кравец узнал, где находится его подзащитный , и заявил, что он получает медицинскую помощь, поскольку состояние его здоровья неудовлетворительное.

, и заявил, что он получает медицинскую помощь, поскольку состояние его здоровья неудовлетворительное. 3 августа НАБУ заявила, что задержала Чауса на территории больницы "Феофания" и перевезла его в изолятор временного содержания.

Мы также писали, что бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила экс-главу Офиса президента Андрея Богдана в хамском поведении и введении цензуры в работе пресс-службы.